¿Cuál es el orden para ver las películas The Batman?

The Batman está listo para hacer vibrar a sus seguidores, este 2 de marzo llegó acompañado del estreno de la nueva película de DC, protagonizada por Robert Pattinson y Zoë Kravitz.

Si eres uno de los fanáticos de “El caballero de la noche”, entonces probablemente ya conozcas cuál es el orden para ver Batman, pero si ese no es tu caso, no te preocupes porque aquí te daremos la solución al problema.

Si no quieres perderte en medio de la película, es necesario que veas los filmes anteriores.

¿En qué orden ver las películas de Batman?

The New Batman Adventures (1997).

Este es el orden para ver las películas antes de llegar al cine y ver el más reciente estreno: The Batman.

Película de la época clásica. Batman: La Película: estrenada en 1996. Director Leslie H. Martinson, con la actuación de Adam West.

El Batman de los 80 y 90. Batman: estrenada en 1989. Director Tim Burton, con la actuación de Michael Keaton. Batman Returns: estrenada en1992. Director Tim Burton con la actuación de Michael Keaton. Batman Forever: estrenada en 1995. Director Joel Schumacher, con la actuación de Val Kilmer. Batman & Robin: estrenada en 1997. Director Joel Schumacher, con George Cloney)

La versión de Nolan. Batman Begins: estrenada en 2005. Director C. Nolan, con Christian Bale). The Dark Knight: estrenada en 2008. Director C. Nolan, con Christian Bale). The Dark Knight Rises: estrenada en 2010. Director C. Nolan, con Christian Bale.

Batman en el universo compartido de DC. Batman v Superman: Dawn of Justice: estrenada en 2016. Director Zack Snyder, con Ben Affleck). Justice League: estrenada en 2017. Director Joss Whedon, con Ben Affleck). Zack Snyder’s Justice League: estrenada en 2021. Director Zack Snyder, con Ben Affleck)

Un Batman independiente. The Batman: estrenada en 2022. Director Matt Reeves, con Robert Pattinson.

Cabe resaltar que las películas no tienen un orden exacto que debas ver para entender todo y esto se da por las distintas versiones que ha tenido el personaje de Batman con el pasar de los años. La lista que te dimos arriba está en el orden de lanzamiento.

¿Quién es el enemigo de Batman 2021?

Un Batman independiente.

Enigma. Según la página Enigma (The Riddler) será el principal villano de la película. Tras muchos años los fans podrán ver al personaje en la gran pantalla.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerse informado con las noticias de hoy!