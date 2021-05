Cruella, cosas que quizás no viste en la película

Como te hemos informado previamente en La Verdad Noticias, una de las películas más importantes para Disney Plus este 2020 es, sin duda, Cruella.. Esta historia nos muestra a Emma Stone traer de vuelta a uno de los personajes más emblemáticos en el mundo de los cuentos de la gigante empresa de entretenimiento.

En ese sentido, la película estrenada el pasado 26 de mayo no podía dejar de hacer tributo a otras adaptaciones que ha tenido la historia, desde la versión original de caricatura, hasta el Live Action creado en los años 90 'sy que nos muestra como protagonista a Glenn Close.

Y hablando de esto, no era para menos que el gran personaje creado por la nominada al Oscar no tuviera un pequeño homenaje en la cinta. Por ello, te platicamos un poco más sobre algunos datos de los que seguro no te diste cuenta si ya viste la película de Disney “Cruella”.

El homenaje a Glenn Close

Glenn Close recibió un guiño especial

Si aún no ves la película, te recomendamos que la veas antes de seguir leyendo, pues te revelaremos algunos spoilers que seguro no querrás saber si no te gusta conocer datos de la cinta antes de verla.

Dicho lo anterior, casi al final de la película podemos ver que, después de que estella ya se convirtió en un referente de la moda, por lo que uno de los planes maestros es infiltrarse a la fiesta de la Baronesa con todas las mujeres presentes vestidas como Cruella, sin embargo, no se visten como la protagonista de esta cinta, sino que el vestuario es el que utiliza la nominada al Oscar Glenn Close en la película de hace más de 25 años.

Este es sin duda uno de los “Easters Eggs” más grandes de toda la cinta, y uno de los más aplaudidos por el público.

Aniita, Roger, y otros personajes en Cruella

Anitta y Roger también fueron personajes en esta nueva cinta

Si eres fan de la historia original sabrás que Roger y Anitta son la pareja protagonista, quienes son dueños de los 101 dálmatas, mismos que vienen de sus perritos Pongo y Perdy.

En la película recientemente estrenada vemos a Roger, quien era el abogado de la Baronesa, y si bien, en la película de caricatura Roger es un creador de videojuegos, en la cinta actual es despedido por la baronesa, así que todo indicaría que este buscó un nuevo empleo.

Por su parte, Anita, es una gran amiga de “Estella” antes de convertirse en Curella, y tal y como lo plantean en la cinta de Glenn Close, ambas trabajan juntas.

De hecho, uno de los guiños más claros es que en la cinta de los 90’s, la línea “Anita, Cariño” (Darling) por su traducción en inglés, se realiza en esta película del 2021, pero no como un apodo o muestra de cariño, sino que resulta que “Darling” es en realidad el apellido de Anita, asi que esa línea de los noventas ahora cobra más sentido.

En la película también vemos los orígenes de Horace y Jasper, los fieles ayudantes de la protagonista, y cómo estos llegan a trabajar para la popular diseñadora.

La referencia a Hell Hall

La escena de Hellman Hall es un guiño exacto a la pelicula de los noventas

Durante toda la película vemos al personaje de Emma Thompson llamarse “La Baronesa”, pero sin un nombre de pila, sin embargo, todo indica que se casó con el barón Hellman Hall, pues este nombre aparece repetidamente en la cinta.

Bien, pues al final de la película, esta referencia se hace una clara declaración, pues la protagonista elimina tres letras del nombre del letrero de enfrente, haciéndolo llamar “hell Hall”, lugar como nombra a su edificio en la cinta 101 dálmatas.

¿Notaste algún otro Easter Egg en la película de Cruella?, ¿Que piensas del papel de Emma Stone?, dinos tu opinión en los comentarios y no dudes en seguirnos en La Verdad Noticias para enterarte de todo sobre el mundo del cine y el espectáculo.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.