Cosplay de Avatar the Last Airbender captura el espíritu del vendedor de coles

Avatar: The Last Airbender de Nickelodeon ha experimentado una nueva oleada de atención después de su lanzamiento en Netflix. El programa, lleno de personajes y actuaciones memorables, tiene un favorito de los fanáticos en particular: el Cabbage Merchant / vendedor de coles.

El usuario de Twitter, Joy Ofodu ha canalizado la energía del comerciante de coles este Halloween. Compartido en su cuenta de redes sociales, su disfraz está subtitulado con la frase de la firma del comerciante: '¡¡¡MIS CABBAGES !!!!' - mientras captura el dolor y la alegría de la venta competitiva de repollo en el mundo de Avatar: The Last Airbender.

Ofodu, que trabaja para Instagram como Associate Brand Marketing Manager y se centra en la participación y la representación de la comunidad, también es un fotógrafo de retratos cuyo trabajo ha aparecido en LA Times, LA Weekly y Refinery 29.

¿Quién es el Vendedor de Coles de Avatar?

The Cabbage Merchant, con la voz de James Sie en su versión original, fue instantáneamente memorable desde su primera aparición en el programa por su fuerte apego a sus productos. Aunque originalmente se pensó como un personaje único, el co-creador de Avatar, Bryan Konietzko, se inspiró en personajes similares en Cowboy Bebop y pidió a los escritores del personal que trajeran de vuelta al Cabbage Merchant.

The Cabbage Merchant también tuvo un cameo en la serie secuela The Legend of Korra, así como su propia historia de origen en el cómic de Avatar: The Last Airbender, The Rift.

The Cabbage Merchant en The Rift

Escrito por Gene Luen Yang, The Rift detalla cómo el restaurante del comerciante, 'Cabbage Delicacies Bistro' fue destruido por un terremoto cuando Aang entró en el mundo de los espíritus después de la Guerra de los Cien Años. Lamentando la pérdida más reciente de sus coles, el comerciante se despidió de la venta de productos agrícolas y fundó 'Cabbage Corp', dedicada a la fabricación de automóviles. Fue la única persona fuera del Equipo Avatar que fue honrada con una estatua en Ciudad República.

Avatar: The Last Airbender se está transmitiendo actualmente en Netflix.

Te puede interesar en La Verdad Noticias: Avatar the Last Airbender: ¿Cómo se hizo el famoso Agni Kai?

¿Qué te parece el cosplay de Avatar: The Last Airbender? Dinos en los comentarios.