Conoce las nueve películas y series de Marvel confirmadas para este 2022

La fase 4 del universo cinematográfico de Marvel continúa como lo previsto, y durante este 2022 tendremos más estrenos que incluirán personajes my populares y la llegada de nuevos héroes.

Tras el cierre de estrenos de 2021 con Hawkeye, en este nuevo año veremos algunas de las series y películas que se estrenarán en cines y a través de Disney+.

Recientemente se lanzó el tráiler de Moon Knight la cual es la primera serie de la fase 4 de este año y se estrenará el 30 de marzo a través de Disney+, sin embargo no es la única que llegará.

Estos son las series de Marvel para este 2022

Muchos personajes debutarán en nuevas series de Disney+

Durante el mes de mayo finalmente llegará al cine Doctor Strange in the multiverse of madness, la cual es la película más esperada por los supuestos cameos y crossovers que tendrá de famosos personajes que ingresarán gracias al multiverso.

Posteriormente tendremos series como She Hulk y I Am Groot, además de que la exitosa serie animada What If? regresará con nuevos episodios en su segunda temporada a pocos meses del estreno de la primera, asimismo también Ms. Marvel, la primera heroína musulmana de Marvel y la única inhumana confirmada hasta el momento.

Thor y Black Panther regresan con nuevas películas

Las próximas películas de la fase 4 es bastante emocionante

Te informamos en La Verdad Noticias que una de las películas más esperadas es Black Panther: Wakanda Forever, especialmente por el homenaje que se espera en honor al fallecido protagonista Chadwick Boseman, quien tenía el manto de la pantera negra.

Por otro lado Thor: Love and Thunder nos presentará a una nueva Jane Foster que tomará el manto de Thor, además de que se dice que la nueva película asociada a los Avengers será Secret Invasión, la cual volverá a incluir a la raza alienígena de los Skrulls.

