Comparten sinopsis oficial de 'Doctor Strange In The Multiverse Of Madness'

Sinopsis oficial de 'Dr Strange in the Multiverse of Madness'

Se puede decir que oficialmente sabemos la sinopsis oficial de 'Dr Strange in the Multiverse of Madness', la próxima cinta de Marvel Estudios que nos hará volar la cabeza.

Y es que después del éxito que representó en taquilla el multiverso en "Spider-Man: No Way Home", se espera que Disney nos siga sorprendiendo con más cameos de súper personajes.

Anteriormente también se confirmó que Wanda Maximoff sería la villana principal de la cinta, sin embargo la sinopsis deja abierta la posibilidad de un nuevo y poderoso enemigo.

Sinopsis oficial de 'Dr Strange in the Multiverse of Madness'

Sinopsis oficial de 'Dr Strange in the Multiverse of Madness'

A través de un documento enviado a la prensa, Disney y Marvel dan más pistas sobre la trama de la cinta, además de alimentar las teorías que rondan su estreno.

"El Doctor Strange viaja a lo desconocido con la ayuda de aliados místicos tanto antiguos como nuevos, el atraviesa las alucinantes y peligrosas realidades alternativas del multiverso para enfrentarse a un nuevo y misterioso adversario; que podría ser Kang El Conquistador"

Entre el inmenso elenco confirmado para esta cinta, se destaca a la cabeza Benedict Cumberbatch (Doctor Strange), se complementa con la participación de los siguientes actores; Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff), Chiwetel Ejiofor (Mordo), Benedict Wong (Wong), Xochitl Gomez (América Chávez), Michael Stühlbarg (Doctor West) y Rachel McAdams (Christine Palmer)

Además, como te habíamos adelantado en La Verdad Noticias, varios insiders apuntan que las proyecciones de prueba de "Doctor Strange 2", colocan a "Wanda Maximoff" como la villana principal de la cinta.

Fue a través de las escenas post-créditos de No Way Home, cuando Marvel dedicó el espacio para colocar el primer tráiler oficial de la cinta, mismo que dejó varias pistas sobre la trama.

¿Cuándo se estrena la película en cines?

'Doctor Strange In The Multiverse Of Madness' llegará a las sales de cines el 04 de mayo de 2022, siendo una de las cintas más esperadas del año según la crítica y por supuesto los fanáticos de Marvel.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!