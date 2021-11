Comparten escena eliminada de Venom 2

Debido a que este 23 de noviembre será lanzada en plataformas digitales y sistemas físicos la película de "Venom 2: Let there be Carnage", Sony ha decidió revelar una escena eliminada en la cinta que el público no pudo apreciar en las salas de cine.

En la escena que te mostraremos a continuación se puede ver a "Venom" y a "Eddie Brock" sentados de la playa de una forma que incluso podría interpretarse de romántica y es que debemos recordar que precisamente su director, Andy Serkis calificó la secuela como "una historia de amor".

En este momento en La Verdad Noticias te aclaramos que no sigas si no has visto la película ya que esto es una alerta de spoiler y es que lo que se aprecia en el clip es sumamente revelador para todos los fans de este personaje de Marvel.

La escena eliminada de Venom 2

En la escena que te mostramos podemos ver a Venom y Eddie sentados junto a la playa, viendo una hermosa puesta de sol, hablando de a dónde viajarán ya que Eddie es un "criminal" por escapar de la cárcel para parar a Cletus Kasady y Frances Barrinson.

Posteriormente Eddie cambia inesperadamente de tema de la conversación sobre si quiere o no a Venom, a lo que el extraterrestre le responde muy a su estilo: ¡Me quieres!, por lo que los fans ya estan esperando más participaciones de esta "pareja" en las siguientes cintas del Universo Marvel.

¿Qué significa el nombre VENOM?

Muchos nuevos fans de Marvel desconocen el significado o el origen del nombre del simbiote "Venom" y el mismo tiene relación directa con "Colmillos Venenosos" ya que el villano originalmente en los comics de Stan Lee era capaz de crecer sus colmillos cargados con una poderosa toxina.

Dicho poder, junto a otros que lo hacen uno de los rivales más complejos de Spider-Man los obtuvo luego de abandonar a Peter Parker y unirse a Eddie Brock.

