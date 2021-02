"Coming 2 America": ¿McDowell 's volverá a la secuela de la película?

"Coming 2 America", la esperada secuela de la exitosa comedia de 1988 "Coming to America", promete transportar al público de regreso al país ficticio de Zamunda y continuar la historia del príncipe Hakeem, quien se mudó a la ciudad de Nueva York en busca de una reina, y se encontró en el proceso.

Un panel de miembros del elenco habló sobre la próxima película y el impacto cultural de la primera entrega, compartiendo cómo sus carreras fueron moldeadas por la película dirigida por Eddie Murphy y Arsenio Hall.

¿Tendremos más McDowell’s en la película?

Si bien los fanáticos probablemente se estén preguntando cuál de los personajes de la película original llegó a la secuela, te diremos sin revelar ningún spoiler, que si hay muchos de ellos, en La Verdad Noticias nuestra pregunta más urgente fue si McDowell's seguiría en la película.

John Amos dueño de McDowell's en la película.

John Amos opinó que cree que su personaje, el propietario del restaurante, se lanzaría a la refriega. “No hay duda de que Cleo estaría al 100%. Si estaba haciendo ventas. Si eso significa que llegará dinero a la caja registradora, Cleo estará ahí, no lo dudes ”, dijo.

McDowell's jugó un papel clave en la trama de la primera película, y Murphy reveló que ayudó a iniciar el proceso de dar forma a la segunda película y su elenco. "Queríamos que todos volvieran del original".

Así que fue como, está bien, ¿cómo se conectan los puntos? Era como, sería un poco divertido si McDowell abriera un McDowell's en África y fuera para poder estar allí. Era como, ¿quién tendría más sentido? ¿Y cómo podemos conectar mejor los puntos? Así es como elegimos quién estaría en la película ".

Luenell, quien interpreta a un residente de Queens en "Coming 2 America", dijo que "no hay un actor negro, mayor, de mediana edad o más joven en esta ciudad o en cualquier ciudad que no quisiera tener solo un pedacito de esta película."

Leslie Jones se hizo eco de ese sentimiento más tarde, diciendo que no sabe “qué comediante no escribió él mismo en el 'Coming to America' original. Así que ya estaba en la película aunque había hecho un personaje completamente diferente, pero era la hermana de Samuel Jackson.

Elenco original compartió sus cambios

Los miembros del elenco de la película original compartieron cómo cambió sus carreras y los recién llegados hablaron asombrados de su impacto de gran alcance.

“La original 'Coming to America', la primera es la primera película en la historia de las películas que tuvo un elenco completamente negro que tuvo éxito en todo el mundo. En todo el mundo, el primero de todos.

Y solo hay un puñado de películas que han tenido elencos totalmente negros que han tenido éxito en todo el mundo”, dijo Murphy.

Elenco nuevo de Coming 2 America.

Su hija Bella, que también interpreta a su hija en la pantalla en la secuela, vio la película original cuando tenía alrededor de 10 u 11 años. “Fue genial ver a mi papá así, porque esa fue la primera vez que vi imágenes de la realeza negra en el escenario o en la pantalla.

Así que fue genial y aún más genial que fuera mi papá ”, dijo.

Akiley Love, quien interpreta a la princesa más joven de la película, compartió que fue “muy divertido interpretar a un personaje que es de África interpretar a una princesa, eso fue muy divertido.

Y solo espero que todos los que lo vean y se parezcan a mí se den cuenta de que ellos también son así. La película no es una película de ficción, aunque sí lo es. En realidad, es saber qué son los negros. Y esa es la razón por la que estoy tan orgulloso de haber podido ser parte de él ".

"Son estas imágenes asombrosas de reyes y reinas negros y princesas", dijo Murphy sobre el mundo que creó en la pantalla. “Es la única película que 'Black Panther' lo hizo. La segunda película que tuvo reyes negros la primera es 'Coming to America'. Y el tercero es 'Coming 2 America' ". “Coming 2 America” se estrena el 5 de marzo en Amazon Video.

