Comic de Spider-Man, se vende por $ 3 millones de dólares

Amazing Fantasy #15 de Marvel Comics , la primera aparición de Peter Parker/ Spider-Man, acaba de venderse por una cantidad récord, el cual se ha vuelto hasta noticia internacional y los fanaticos lo saben.

Considerada la copia más conocida de la edición de 1962 con una calificación de CGC de 9,6, Amazing Fantasy # 15 se vendió por 3,6 millones de dólares. "¿Qué mejor libro para romper el récord que el debut del personaje más querido de Marvel, Spider-Man?" Dijo el vicepresidente de Heritage Auctions, Lon Allen.

El comic se vendió en $ 3.6 millones

Amazing Fantast # 15 de Marvel Comics fue vendido

" Amazing Fantasy No.15 es Action Comics No. 1 o Detective Comics No. 27 de la próxima generación. Me honra haber sido parte de la venta de cómics más importante hasta la fecha. En mis 20 años en Heritage, llevar el libro más caro al mercado ha sido el pináculo de mi carrera " menciona el comunicado.

Antes de Amazing Fantasy # 15, el récord mundial de venta de cómics pertenecía a Action Comics #1 de DC, la primera aparición de Superman, que se vendió por 3,25 millones de dólares. Sin embargo, la venta anterior más alta de Amazing Fantasy # 15 fue una copia de 9.4 que se vendió por solo $ 795,000.

Escrito por Stan Lee con arte de Steve Ditko, colores de Stan Golberg y letras de Artie Simek, Amazing Fantasy # 15 contó con cuatro historias. El primero: "¡Spider-Man!" - presentó a los lectores de Marvel a Peter Parker, quien se convertiría en uno de los personajes más populares de la compañía.

El cómic fue calificado como CGC 9.6 y es una de las únicas cuatro versiones en perfecto estado que existen. Esta es la calificación más alta otorgada por el CGC, que también se sumó al enorme precio del cómic. Como se sabe los cómics antiguos son extremadamente valiosos y este es un claro ejemplo.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.