Coachella 2022 reemplazará a Kanye West con The Weeknd y Swedish House Mafia

El Festival de Música y Artes de Coachella 2022 ya no tendrá como uno de sus artistas principales al rapero Kanye West “Ye”, después de que él mismo canceló su presentación tras la polémica con la cantante Billie Eilish. Pero será el cantante The Weeknd quien va a reemplazar a West, junto con el grupo sueco Swedish House Mafia.

Como te informamos en La Verdad Noticias, “Ye”, Billie Eilish y Harry Styles eran artistas estelares del Coachella 2022; sin embargo, el creador del disco “Donda” decidió renunciar a sólo unos días de que se lleve a cabo el esperado evento musical del Empire Polo Club, en Indio, California.

Desde hace algunos días sonaba fuerte el rumor de que Kanye West renunciaría al lineup del festival, pero ningún medio lo había confirmado hasta ahora, que los propios organizadores del evento estadounidense han publicado su nuevo cartel con todos los artistas que participarán, y donde se ve que “Ye” ya no estará.

¿Quiénes se presentarán en Coachella 2022?

A través de sus redes sociales, el festival de Coachella 2022 compartió el nuevo flyer con los artistas que se subirán al escenario, además de Eilish, The Weeknd, Swedish House Mafia y Styles.

Karon G, Nathy Peluso, Megan Thee Stallion, Grupo Firme, Doja Cat, Ari Lennox, Disclosure, Stromae, Banda MS, Girl in Red, y muchos otros cantantes y agrupaciones se presentarán en el esperado festival de música, el cual fue uno de los más afectados cuando llegó la pandemia.

Cabe destacar que según el medio Variety, desde que se especuló que Kanye West ya no tocaría en la edición 2022 de Coachella, se consideraron varios nombres como Justin Bieber, Travis Scott, Silk Sonic, Tyler, the Creator, para reemplazarlo. Aunque sabemos que The Weeknd es un gran sustituto, es muy probable que los fans de “Ye” estén decepcionados por la ausencia del rapero.

¿Cuándo es el evento de Coachella 2022?

Coachella 2022 se llevará a cabo del 15 al 17 y del 22 al 24 de abril, es decir, se va a dividir en dos fines de semana, donde la música volverá a unir a los asistentes que por dos largos años no pudieron asistir a eventos de esta magnitud.

