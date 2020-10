Clairo consigue colocar su canción “Sofia” en el Billboard Hot 100/Foto: La Rata

La cantante y compositora Clairo obtiene su primera entrada en el chart de Billboard Hot 100 (fechado el 24 de octubre), ya que su sencillo "Sofia" comienza en el número 98.

La pista debuta con la fuerza de 5.9 millones de transmisiones en EE. UU. (Un 21% más) en la semana de seguimiento que finaliza el 15 de octubre, según Nielsen Music / MRC Data.

"Sofia", lanzado en FADER Label/Caroline, también sube 13-8 en el Hot Rock y en los charts de canciones alternativas, donde es su segundo top 10, después de "Are You Bored Yet?" de Wallows, en el que aparece, alcanzó el número 7 en julio.

"Sofia", que luce Danielle Haim de HAIM en la batería y fue producida por Rostam, también debuta en el No. 28 en Airplay alternativo, donde es su segunda canción en las listas. "Bored" se coloca en el número 4 de la lista después de alcanzar el número 3.

Clairo sigue incrementando su popularidad

Clairo, cuyo nombre real es Claire Cottrill, nacida en Atlanta y criada en Massachusetts, lanzó su LP debut Immunity en agosto de 2019.

La estadounidense a su corta edad está comenzando a dominar los charts más importantes de la música. La voz de Clairo está logrando ser la favorita de millones/Foto: Ibero 90.9

El set, que incluye "Sofia", debutó en su noveno pico en Mejores álbumes de rock. Hace una semana, volvió a la lista por primera vez desde su llegada y esta semana sube 47-38, un 14% más a 6.000 unidades de álbumes equivalentes.

La joven intérprete de 22 años debutó en la música con el single “Pretty Girls”, y poco a poco se ha ido colocando en el gusto del público, no sólo de Estados Unidos, sino de diversos países.

La voz suave e hipnótica de Clairo, en combinación con sus melodías únicas en cada uno de sus temas, han hecho que la cantante sea buscada en internet por miles todos los días. ¿Eres fan de Clairo?, ¿Crees que la cantante logre subir más posiciones en el Billboard Hot 100? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.