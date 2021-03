'City of Lies': Revisión de la película de detectives de Johnny Depp

Basada en un libro sobre crímenes reales donde Johnny Depp es el detective, 'City of Lies' es una película de 112 minutos que trata sobre dos asesinatos sin resolver más notorios de la historia de la humanidad.

Esta película fue adaptada por Brad Furman y protagonizada por Depp como un detective retirado de LAPD que asegura estar obsesionado con la verdad.

"City of Lies" no hubiera estado en el estante durante los últimos 30 meses, su lanzamiento planificado en septiembre de 2018 supuestamente se pospuso debido a una demanda que el gerente de ubicación de la película presentó contra Depp, no sería exactamente una gran sorpresa que este thriller policial poco horneado y sobrecargado fuera un desperdicio total.

¿De que se trata City of Lies?

Basado en el tomo de Randall Sullivan de 2002 "LAbyrinth: un detective investiga los asesinatos de Tupac Shakur y Notorious BIG, las implicaciones de Suge Knight de Death Row Records y los orígenes del escándalo policial de Los Ángeles".

La película de Furman cuenta la historia de todo de eso. Desde “El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford”, un título no ha salvado a los críticos de cine de tanto tedioso resumen de la trama.

Depp interpreta a un tipo real con el nombre de Russell Poole, y lo interpreta dos veces en líneas de tiempo paralelas: una en 1997 cuando Poole es un gumshoe inconsciente que mete la nariz en algo que apesta cubre todo el LAPD.

El artista caído en desgracia anteriormente conocido como Grindelwald es fascinante a su manera, ya que la fuente de tensión más constante en "City of Lies" proviene de que Depp intenta interpretar a alguien a quien un productor de la película ha descrito como "un cliché de lo normal".

Esa no es exactamente la vibra que obtenemos aquí: esposado por la versión amorosamente santurrona del material original sobre Poole.

Depp se muestra como un encerrado chiflado que lucha por reconciliar su filosofía moral con la realidad de cómo se comporta la gente en la naturaleza, pero hay un fascinación por verlo encarnar al único hombre cuerdo en un mundo enloquecido.

Instagram oficial de Jhonny Depp.

'City of Lies' es una de las pocas actuaciones posteriores a Jack Sparrow que te hace lamentar lo que los últimos nueve años de la carrera de Depp podrían habernos dado si no fuera por su facilidad de meterse en problemas.

La película estará disponible en cines este 9 de abril en los Estados Unidos y se irán agregando nuevos países conforme pasen los días.

