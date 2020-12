'Christmas in the Rockies': La primera película navideña de Fox

'Christmas in the Rockies” parece una película navideña típica y acogedora de televisión por cable: una mujer de un pueblo pequeño intenta salvar el negocio familiar, participa en una competencia de leñadores y conoce a un nuevo y guapo extraño en la ciudad los presentadores de Fox News Steve Doocy y Ainsley Earhardt hacen apariciones.

La película proviene del servicio de transmisión de noticias por cable, Fox Nation, que este año se ha unido a los grandes éxitos navideños Hallmark, Lifetime y al participante más reciente Netflix en la producción de su propia película navideña.

Estas películas navideñas, el entretenimiento equivalente a una manta con peso, son un gran negocio para la televisión. Catapultan al Hallmark Channel, el campeón reinante de la temporada, a las filas de los canales de cable más vistos en los meses previos a Navidad (Hallmark fue el quinto más visto en noviembre).

Lifetime, BET y OWN también tienen sus propias pizarras de películas navideñas originales, y en los últimos años se ha visto a las plataformas de transmisión en línea con una parte de la moda. Netflix tiene casi una docena de películas navideñas originales este año, y "Happiest Season" de Hulu, una comedia romántica navideña queer protagonizada por Kristen Stewart, ha encabezado un montón de listas de películas navideñas imprescindibles.

Entonces, tal vez sea una evolución natural para Fox tener su propia película navideña. Fox Nation se lanzó en 2018 como un servicio de suscripción con muchos comentarios con contenido adicional de los presentadores de Fox News, Sean Hannity y Laura Ingraham, y programas web de personalidades controvertidas como Tomi Lahren y los súper fanáticos de Trump, Diamond y Silk que desde entonces se han mudado a Up-and -como rival de Fox Newsmax.

Desde su debut, Fox Nation se ha expandido a la programación de entretenimiento de estilo de vida con documentales históricos, programas de cocina y contenido con temas navideños. Pero "Christmas in the Rockies" es la primera película navideña original del streamer.

Y en lo que respecta a las películas navideñas protagonizadas por actores de los que nunca antes había oído hablar, un género en sí mismo, 'Christmas in the Rockies' tiene una cantidad impresionante de tropos clásicos. Si aún no las has visto La Verdad Noticias te trae la sinopsis de esta maravillosa película.

Sinopsis de 'Christmas in the Rockies'

Nuestra protagonista, Katie, lucha entre aceptar un trabajo en una gran ciudad o quedarse en las Montañas Rocosas para ayudar a su padre después de un accidente con la madera. "Habrá otros trabajos, ¡pero tú eres el único papá que tengo!" Katie declara. Hay un viudo, una presencia común en el mundo del cine navideño.

El centro tiene una calle principal bastante pintoresca. Incluso tiene una tienda disponible para comprar botas de montaña adecuadas para la nieve. El nombre de la familia y el negocio tienen un ambiente navideño: Jolly Lumber, propiedad de los Jollys.

Como otras películas navideñas, muchas de las cuales se filman en verano, Katie parece mal vestida para el clima nevado. Si estamos sentados sobre una manta tendida en una colina nevada, usamos más que un par de jeans y una chaqueta delgada sin cremallera. ¿Dónde está tu sombrero, Katie?

Protagonista de la película 'Christmas in the Rockies'.

Iluminar el árbol es el último momento de euforia las luces navideñas y las decoraciones recortadas deben estar presentes en cada escena interior; incluso vimos coronas navideñas en el gimnasio improvisado donde Katie entrena para la competencia de leñadores. De hecho, esa es una salida notable: la gente casi nunca intenta ponerse en forma en estas películas. Es como cinco películas navideñas en una.

Estas películas se basan en la previsibilidad de la trama, la iluminación suave y abundantes obsequios navideños por su atractivo cálido. Y al igual que otras películas similares, "Christmas in the Rockies" no tiene una agenda política abierta o realmente mucha mención de los fundamentos religiosos de la temporada. El mensaje general es siempre la familia, la amistad, el amor, la magia de la temporada, una firme devoción por las decoraciones navideñas, etc. Lo entiendes.

Ni siquiera sabrías que esta es una película de Fox Nation si no fuera por los cameos inesperados de los presentadores de Fox, Doocy y Earhardt. Al comienzo de la película, Doocy llama casualmente a Katie de los estudios Fox en Nueva York para hacer su donación anual de Navidad a Jolly Lumber. Y luego, Earhardt hace lo mismo, además de una oferta para que Katie se siente en "el sofá curvilíneo" como invitada en el popular programa matutino "Fox & Friends".

