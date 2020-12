Christmas Story: 5 Hechos que nadie CONOCE de esta película navideña

Han pasado más de treinta y cinco años desde que se lanzó 'A Christmas Story', pero esta encantadora historia sigue siendo un elemento esencial para las fiestas y un favorito familiar.

Adaptada de los cuentos de Jean Shepherd, la película de 1983 estilo viñeta viaja de regreso a la Navidad cuando Ralphie Parker (Peter Billingsley), que entonces tenía 9 años, no quería nada más que una gran pistola Red Ryder BB nueva debajo del árbol. a pesar de algunas protestas alarmantes de ciertos adultos en su vida. "¡Te vas a sacar el ojo!"

Ralphie Parker personaje de la película 'A Christmas Story'.

La Verdad Noticias te trae las 5 curiosidades que nadie conoce de esta encantadora película navideña, perfecta para disfrutar con la familia en esta navidad diferente.

La película se basó en un cuento

Aunque 'A Christmas Story' se conoce ante todo como una película, la inspiración para la película provino de un cuento del autor Jean Shepherd. El director de la película, Bob Clark, escuchó una de las historias de Shepherd en la radio y luego concibió la película.

La historia apareció en la colección de cortos de Shepherd llamada In God We Trust: All Others Pay Cash, y tres historias más ficticias, algunas de las cuales se publicaron primero en Playboy, sobre la juventud de Shepherd en Indiana se utilizaron en 'A Christmas Story'.

Jack Nicholson era casi el padre de Ralphie

Jack Nicholson rodeó el papel de The Old Man, pero finalmente fue retirado de la carrera porque el salario que tenía casi habría duplicado el presupuesto del programa. ¿Por qué? ¡Porque es Jack Nicholson! El papel finalmente fue para Darren McGavin, quien también aparecería en varias de las otras películas de Clark. Y, francamente, el encanto de pueblo pequeño de la película se sentiría muy diferente si la superestrella Jack hubiera estado en ella.

Alguien compró la casa de Ralphie en eBay y la convirtió en un museo

Un hombre llamado Brian Jones compró la casa de Cleveland utilizada para las tomas exteriores de la casa de Ralphie por 150.000 dólares en eBay en 2004. Sin embargo, las tomas interiores fueron filmadas en Canadá, por lo que Jones destripó la casa y la remodeló para que se pareciera a la casa de la película, completa con accesorios reales.

Pero no fue solo por un fetiche personal enfermo; Jones convirtió la casa en un museo, que está abierto al público. ¡Así que puedes comprar un boleto para Cleveland y tocar esa lámpara de pie en persona!

El amigo de Ralphie hizo porno

Scott Schwartz, quien interpretó al amigo de Ralphie, Flick, el niño al que se le pegó la lengua al asta de la bandera, continuó actuando después de la película en pornos. Según Schwartz, el legendario actor infantil y problemático Corey Feldman lo arrastró a conocer a un trío de estrellas del porno, incluido Ron Jeremy, y poco después, un director de pornografía le pidió que protagonizara una de sus películas en un papel no sexual.

Después de algunas partes más completamente vestidas, Schwartz decidió ir con todo y tuvo sexo frente a la cámara por un tiempo. Dejó de hacer porno en el año 2000.

Escena donde el amigo de Ralphie se pega la lengua.

La película generó secuelas de las que nadie quiere hablar

El éxito de culto de 'A Christmas Story' dio a luz un par de horribles secuelas. My Summer Story fue lanzado en 1994 y contó con Shepherd narrando una vez más, con Kieren Culkin en el papel de Ralphie.

PBS también hizo una serie de películas para televisión sobre la familia Parker, incluida Haven of Bliss de Ollie Hopnoodle en 1988, que siguió a los Parkers en vacaciones y protagonizada por Jerry O'Connell como Ralphie. 'A Christmas Story 2', que no contó con la participación del equipo original, se lanzó en 2012, pero intentaremos olvidar que alguna vez lo fue.

En este momento, la película está disponible para ver con Hulu Live TV , TBS o TNT On Demand, o está disponible para alquilar en Apple TV, Amazon Prime Video, YouTube o Vudu. TBS y TNT también están haciendo su tradicional maratón de 24 horas de la película el 24 y 25 de diciembre, comenzando a las 8 pm y 9 pm respectivamente.

