Chris Evans, encantado de volver a Marvel Studios como la Antorcha Humana

Chris Evans se convirtió en tema de conversación en las redes sociales gracias a una nueva entrevista que ofreció a MTV News, en la cual revela que estaría encantado de volver a dar vida a la Antorcha Humana de Los 4 Fantásticos en una futura película de Marvel Studios.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de retomar el personaje de Johnny Storm, el actor estadounidense asegura que ama el personaje y que volvería a interpretarlo, esto pese a que reconoce que ya no luce igual: “Nadie nunca ha acudido a mí para eso… Quiero decir, ya no luzco exactamente igual. Eso fue hace 15 o 20 años, ya estoy viejo”.

¿Johnny Storm es un personaje infravalorado? El apuesto actor así lo considera.

Por otro lado, él aseguró que prefiere regresar a Marvel Studios como la Antorcha Humana que como el Capitán América: “Siento que Johnny Storm no tuvo su momento. Él fue antes de que Marvel realmente encontrara su lugar”. Cabe destacar que sus declaraciones no pasaron desapercibidas y de inmediato figuraron en las principales noticias de la farándula.

Rechaza volver como el Capitán América

El actor no volvería a dar vida al Capitán América para no arruinar los buenos momentos que vivió durante el rodaje de las cintas.

Si bien, es cierto que no hay muchos detalles del nuevo proyecto dirigido por Jon Watts para Marvel Studios que involucra a Los 4 Fantásticos, los fans creen que los personajes de la cinta del 2005 puedan regresar en algún multiverso, tal y como ocurrió con Tobey Maguire y Andrew Garfield en Spider-Man: No Way Home.

Eso sí, el apuesto actor no tiene planes de volver a dar vida al Capitán América: “Cap es muy preciado para mí y no quiero arruinar la hermosa experiencia que fue… Parece que es algo que a la gente le gustaría ver, pero no quiero decepcionar a nadie, es difícil, fue una buena carrera y estoy muy feliz con ella, volver a visitarlo sería una tarea difícil”.

¿Cuál es la edad de Chris Evans?

Ahora, el actor disfruta de las mieles del éxito con el estreno de la cinta animada Lightyear, el spin-off de Toy Story.

Chris Evans tiene 41 años. De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, el actor inició su carrera en 1997 pero fue hasta que dio vida a la Antorcha Humana en Los 4 Fantásticos que saltó a la fama. Hoy en día es uno de los actores más cotizados de Hollywood y acaba de participar en la cinta animada Lightyear.

