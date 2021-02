Chris Evans REGRESARÁ como la Antorcha Humana en Doctor Strange 2

Antes de ser Capitán América, Chris Evans era la Antorcha Humana en las películas originales de Los Cuatro Fantásticos de Fox y para ser honesto, probablemente también fue lo mejor de ellas, interpretando una versión auténtica del superhéroe playboy Johnny Storm.

A Evans se le ha preguntado antes si alguna vez estaría dispuesto a retomar su papel en el MCU, y el actor admitió que no lo descartaría. Y ahora, con el multiverso abierto de par en par en la Fase 4, parece que esto podría convertirse en una realidad en Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

El mes pasado, se informó que Evans estaba en medio de firmar un nuevo acuerdo con Marvel Studios para aparecer en un papel secundario en un montón de próximas películas. Se asumió que uno de estos era Doctor Strange 2, con más rumores que apuntaban a que él interpretaba a un malvado HYDRA Cap de otro universo.

Chris Evans volvería como villano

Chris Evans sería un nuevo villano para el MCU.

Giant Freakin Robot ahora comparte esa información adicional que dice que Evans llenará dos partes en la secuela de Sam Raimi, ya que junto con HYDRA Cap, regresará como la Antorcha Humana.

Esto va de la mano con el informe separado de GFR de que Marvel quiere que Jessica Alba vuelva como Mujer Invisible en la misma película. En esta etapa, el medio no ha escuchado nada que sugiera esto, pero especulan que estos cameos podrían significar que Ioan Gruffudd y Michael Chiklis también podrían estar involucrados como Mr.Fantástico y The Thing. Tal vez incluso Julian McMahon (que ya forma parte del MCU como Jonah en Hulu's Runaways ) también regrese como Doctor Doom.

Alternativamente, solo hay espacio para tantas caras familiares, y los dos hermanos Storm que pasen por allí serían lo suficientemente emocionantes como están. Después de todo, los fanáticos se perderían al ver a Evans interpretando a Steve Rogers y Johnny en un proyecto. Que es exactamente algo que una vez dijo que le gustaría hacer.

Esto podría haber parecido demasiado descabellado para ser verdad no hace mucho tiempo, pero con el último episodio de WandaVision con un cameo salvaje y multiversal, todas las apuestas están canceladas.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness se está filmando ahora en el Reino Unido y saldrá el próximo marzo, pero ¿Chris Evans será parte de él? El tiempo dirá.

