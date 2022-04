Charlize Therón producirá la serie LGBT de "Aqualad" para HBO Max

Charlize Therón producirá la serie de "Aqualad" para HBO Max

Se han revelado los planes de DC Comics para una nueva serie live action de su catálogo, la cual ahora podría ser producida por la gran Charlize Therón.

La actriz sudafricana estaría a la cabeza para adaptar la historia de Aqualad, producción que estaría basada en la novela gráfica ” You Brought Me the Ocean”.

Y es que tras el éxito de Peacemaker y los próximos estrenos para HBO Max, se sabe que DC busca otras historias que puedan llamar la atención de su público.

El medio Variety reveló los planes de DC para adaptar al live action la historia de Jackson Hayde, el Aqualad de la novela gráfica You Brought Me the Ocean.

En ese sentido, el reporte sostiene que la serie “explorará la vida de Jackson ‘Jake’ Hyde, un adolescente gay que vive en Nuevo México. Toda su vida, ha tenido una extraña atracción por el agua y anhela cambiar su entorno desértico por el océano. A medida que explora sus habilidades, incluida la respiración y el control del agua, también se enamora de su compañero de clase, el capitán de natación de la escuela secundaria Kenny Liu”.

Al momento solo se sabe que la serie será producida por Charlize Theron, A.J. Dix, Beth Kono y Andrew Haas de Denver & Delilah Films, sin embargo aún no cuenta con director o guionista alguno.

Series de DC para HBO Max

La serie de Aqualad no es la única en fase de desarrollo, pues ésta se suma a Linterna Verde y nuevas temporadas de Titans, Peacmaker y Doom Patrol.

Además también tenemos la incorporación del universo de "The Batman" en las series, pues Matt Reeves había confirmado una secuela sobre "El Pinguino" y el Asilo de Arkham City.

De momento la producción de Charlize Therón aún se cuenta en una fase muy temprana, sin embargo se podría filtrar más información en las próximas semanas.



