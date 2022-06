Charlize Therón de Marvel a 'The Boys' con explosivo cameo

El cameo de la actriz en 'The Boys 3'

La belleza de Charlize Therón no solamente se puede ver en el cameo de Doctor Strange In The Multiverse Of Madness, sino también con una pequeña participación al inicio de la tercera temporada de The Boys

La actriz de origen sudafricano aparece en el primer capítulo con un misterioso personaje en la polémica serie de superhéroes, del cual realmente se sabe muy poco.

Y es que luego de aparecer como Clea en Doctor Strange 2, la audiencia del internet realmente se preguntaba por qué había tardado tanto en tener un personaje en cintas de superhéroes.

booked and busy! pic.twitter.com/UnVYKnXBKy — best of charlize theron (@badpostcharlize) June 3, 2022

La hermosa actriz de 46 años apareció con una participación especial en el primer capítulo de la tercera temporada de The Boys, la polémica serie de Amazon Prime que hace sátira del género de superhéroes.

Charlize interpreta a una heroína que vimos en anteriores temporadas, sin embargo debido a un recast fue la elegida para seguir interpretando dicho papel.

Aunque todo parece indicar que su personaje no tendrá continuidad dentro de la historia, el público realmente apreció el gesto que la serie tuvo al colocar a una actriz de primer nivel en dicha producción.

Charlize Therón en 'Doctor Strange In The Multiverse Of Madness'

Como previamente te indicamos en La Verdad Noticias, la hermosa actriz se dio cita para parecer en un cameo especial de la escena post-créditos de Doctor Strange In The Multiverse Of Madness.

Therón interpreta a Clea, quién según los cómics es una poderosa Hechicera sobrina de Dormammu, personaje que pudimos ver en la primera cinta del mago de Marvel.

Se espera que Charlize Therón aparezca en la tercera cinta del hechicero supremo de Marvel o incluso en otras producciones que el estudio prepara a futuro.

