Charlie Cox revela si Daredevil estará en Spider-Man: No Way Home

Charlie Cox realmente quiere que creas que no está en Spider-Man: No Way Home, la película más esperada del famoso arácnido cuyas teorías sobre posibles cameos e invitados especiales han circulado por meses en las redes sociales.

El querido actor de Daredevil se encuentra actualmente en la gira de prensa del drama criminal irlandés, Kin de AMC + y se enfrenta a una serie de preguntas sobre su potencial futuro en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Días después asegurar que sus antebrazos no aparecían en el tráiler de “Spider-Man: No Way Home” el actor nuevamente niega ser parte del elenco de la esperada película de Marvel como te compartiremos en La Verdad Noticias.

Charlie Cox responde a rumores sobre Spiderman 3

Cox podría aparecer en nueva película de Marvel

El protagonista de 'Daredevil' quien estaba a favor de la renovación de la serie compartió una anédocta sobre los rumores: "Uno de mis buenos amigos en Nueva York, que me conoce muy bien, me envió un mensaje de texto con un clip de un tráiler filtrado que me tenía en él".

"Tuve que responderle para decirle que no era verdadero. Como si pudieras ver claramente que no era real. Este es un tipo que me conoce y se enamoró del tráiler. Yo digo, '¿Crees que no te lo hubiera dicho?'”.

Cox también habló sobre cómo los miembros del equipo de Kin le preguntaron cómo se las arregló para filmar la serie sobre la secuela de Spider-Man al mismo tiempo que el drama de AMC.

“Llegué a trabajar un día, y había corrido el rumor de que estaba filmando en Atlanta. Me preguntó y yo dije: 'He estado aquí todos los días. contigo, en el set', pero creo que estaba tan esperanzado [...] Tuve que decirle: "¿Cómo sería verdad?".

¿Cuándo se estrena Spider-Man: No Way Home?

Spider-Man 3 llegará a cines en diciembre 2021

Spider-Man: No Way Home se lanzará en cines del mundo el 17 de diciembre de este año. Entre lo que sabemos hasta ahora sobre Spider-Man 3 es la sinopsis oficial que revela las consecuencias de que su identidad secreta fuese revelada es el tema central de la cinta.

Los fans creen que Charlie Cox retomaría su papel como Matt Murdock / Daredevil para Spider-Man: No Way Home como el posible abogado defensor de Peter Parker (Tom Holland) tras ser encriminado por la muerte de Misterio.

