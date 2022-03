Charlie Cox espera que Daredevil “vuelva a nacer” pero ahora en Marvel de Disney

El actor espera que se le de un reinicio a su personaje y que no se retome lo que ya se vió en Netflix/Foto: Marca

El actor Charlie Cox, que dió vida a Matt Murdock alias “Daredevil” en la serie homónima que se estrenó en Netflix, espera que el personaje pueda “volver a nacer” pero ahora en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), de Marvel Studios y Disney.

Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, Charlie Cox debutó en el UCM con la película Spider-Man: No Way Home, pero su aparición no generó tanta emoción como el actor esperaba debido a que sólo fue un pequeño cameo.

Sin embargo, Cox ha dicho que Disney sí está interesado en desarrollar al personaje de Matt Murdock “Está reinventado, es ligeramente diferente. Es ‘nacer de nuevo’”, mencionó el actor en Middle East Film and Comic Con de Abu Dhabi.

Charlie Cox quiere un “reinicio completo” de la serie de Daredevil

Cox espera que su personaje pueda tener varios crossovers con otros/Foto: El Farandi

Sabemos que el personaje de Daredevil ahora estará disponible para a Marvel Studios, pero Cox señaló durante el Supanova Comic Con & Gaming que espera que el estudio de Disney decida darle un “reinicio completo” a la serie, y no una continuidad a las temporadas que ya se presentaron en la plataforma de Netflix, las cuales fueron alabadas por los fans.

“No sé cuáles son sus planes, pero sí, mi esperanza es poder hacer todo lo que se me permita y participar”, reveló el actor. “Y sería muy divertido. Lo único que permite estar en el MCU (siglas en inglés de UCM) y que realmente no pudimos hacer con las cosas de Netflix es que ahora puedo interactuar con otros personajes del MCU. Entonces, eso sería genial. Crossovers es lo que me gustaría hacer a continuación”.

Cox agregó: “No sé cómo se ve eso, y no sé qué están planeando y todo ese tipo de cosas. Pero hay algunas historias realmente interesantes que me encantaría que el personaje explorara”, reveló el actor británico.

Charlie Cox sí seguirá interpretando a Daredevil

Charlie pronto podría tener un proyecto con Disney interpretando a Matt Murdock/Foto: La República

El presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, anunció en diciembre de 2021 que Charlie Cox seguirá interpretando a Daredevil en los próximos proyectos del UCM. Feige le dijo a Cinema Blend:

“Si vieras a Daredevil en las próximas cosas, Charlie Cox, sí, sería el actor que interpretaría a Daredevil. Dónde vemos eso, cómo lo vemos, cuándo lo vemos, está por verse”. Y el regreso de Cox en No Way Home se produjo poco después de los comentarios de Feige.

