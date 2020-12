'Chappelle's Show' le dice adiós a HBO Max a petición de Dave Chappelle ¿Se va a Netflix?

'Chappelle´s Show' le dice adiós a HBO Max a petición de Dave Cappelle ¿Se va a Netflix?

HBO Max está cumpliendo una solicitud de Dave Chappelle para eliminar "Chappelle's Show" del servicio de transmisión a fines de este año. Surgen rumores de la plataforma de Netflix como nueva streming para su transmición ¿Será?

Casey Bloys, director de contenido de HBO y HBO Max, hizo la revelación durante la conversación principal del primer día del FYF Fest virtual de Variety.

“Tuvimos una conversación con Dave. No voy a entrar en eso, pero está muy claro que es un problema muy único, específico y emocional que tiene ”, dijo Bloys. "Así que al final del año, al final de este año, el 31 de diciembre, vamos a honrar su solicitud y acabar con el programa".

Chapelle´s Show se va a Netflix

Chappelle consiguió previamente que Netflix tomara el programa que también lleva su nombre. En un video extenso de uno de sus sets de standup publicado en Instagram, Chappelle explicó que debido a la naturaleza del trato que firmó hace años cuando se realizó el programa, no recibe ninguna compensación cuando Viacom CBS lo licencia a transmisores como HBO Max o Netflix.

“Ellos (Viacom CBS) no tuvieron que pagarme porque firmé el contrato”, dijo Chappelle en el video. “¿Pero es eso cierto? Descubrí que estas personas estaban transmitiendo mi trabajo y nunca tuvieron que preguntarme o nunca tuvieron que decírmelo. Perfectamente legal porque firmé el contrato. ¿Pero es eso cierto? Yo tampoco lo creo ".

Dave Chapelle interpretando a sus personajes más conocidos.

En el mismo video, Chappelle contó la historia de cómo HBO rechazó su propuesta para el programa cuando se la presentó ante Comedy Central.

“Dijeron, literalmente, '¿Para qué te necesitamos?' Eso es lo que me dijeron cuando me echaron de la oficina, ¿Para qué te necesitamos?”, Dijo. “Y aquí estamos todos estos años después y están transmitiendo el mismo programa que les estaba lanzando. Así que les pregunto, ¿para qué me necesitan?"

Si quieres saber cuando será la fecha de estreno de 'Chapelle´s Show' en Netflix no dejes de seguir a La Verdad Noticias que seguirá muy de cerca todo con respecto a este programa de comedia que le dice adiós a HBO Max.

