‘Chaos Walking’: Todo lo que tienes que saber de esta INCREÍBLE película

La película ‘Chaos Walking’ está protagonizada por Tom Holland y Daisy Ridley en papeles principales, mientras que Nick Jonas aparece como un personaje clave. El tráiler completo se lanzará el jueves, pero el teaser de 15 segundos nos da una idea del caos.

El personaje de Tom está muy sorprendido de ver a una mujer viva. Resulta que la película se desarrolla en una época en la que un misterioso patógeno ha acabado con con todas las hembras.

Las expresiones de Tom se asemejan a cómo reaccionaron los chico en The Maze Runner ante la llegada de la primera chica. La Verdad Noticias tiene una pequeña sinopsis de esta impactante película.

Sinopsis de ‘Chaos Walking’

Tom Holland y Daisy Ridley protagonistas de 'Chaos Walking'

La sinopsis oficial de la trama de la película dice: "En un En un futuro no muy lejano, Todd Hewitt (Tom Holland) descubre a Viola (Daisy Ridley), una chica misteriosa que aterriza en su planeta, donde todas las mujeres han desaparecido y los hombres están afligidos por 'el ruido', una fuerza que pone todos sus pensamientos en exhibición.

En este peligroso paisaje, la vida de Viola está amenazada, y mientras Todd promete protegerla, tendrá que descubrir su propio poder interior y descubrir los oscuros secretos del planeta.

‘Chaos Walking’ se basa en la novela juvenil de 2008 The Knife of Never Letting Go de Patrick Ness. Hay muchos elementos de ciencia ficción en juego. Por ejemplo, el personaje de Tom parece estar fallando en el primer teaser ¿Lo notaste? Dinos en los comentarios.

