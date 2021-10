Carrie Bradshaw tiene un nuevo amante, fotografía lo confirma

Poco a poco la información sobre el reboot de "Sex and The City" está llegando y para todos los fans esto causa un verdadero furor, y es que tan solo hace unos días se logró captar a Carrie Bradshaw en uno de los rodajes de "And Just Like That".

Lo que se logró captar fue a la actriz esparciendo unas cenizas, ahí mismo así impactó el nuevo look desproporcionado que mostró, pero ahora sabemos algo más de manera oficial.

En La Verdad Noticias te confirmamos que la protagonista cerrará el ciclo con "Mr. Big" en los nuevos episodios y tendrá un nuevo amante.

La fotografía del nuevo amante

Con las imágenes captadas en Nueva York, logramos confirmar que el personaje aún desconocido que interpretará el actor Jon Tenney, probablemente sea el atractivo caballero que llegué a conquistar el corazón de Carrie.

Y es que Carrie ya sostenía muchos problemas en su relación con Mr. Big por lo que probablemente por fin se decida a dejarlo y darse una nueva oportunidad, aunque para confirmarlo tendremos que esperar algunos meses para verlo en este tan esperado reboot.

¿Cuándo se estrenerá "And Just Like That?

Fue a través de un programa virtual en donde se confirmó que el reboot the "Sex and The City" se estrenará a través de la plataforma de HBO MAX en diciembre de este 2021.

Por lo que será corta la espera para no solo confirmar si Carrie tendrá un nuevo amante y dejará atrás a Mr.Big sino también para saber que fue lo que sucedio con todos los queridos personajes de esta afamada serie.

