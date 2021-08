Captan a Dominique Thorne en el set de Black Panther: Wakanda Forever

El rodaje de Black Panther: Wakanda Forever ya está en marcha, y definitivamente hay mucha curiosidad sobre lo que traerá el posible próximo éxito de taquilla de Marvel Cinematic Universe y los personajes que aparecerán en la película.

Además de honrar el legado de la estrella de la franquicia, Chadwick Boseman, y continuar las historias del elenco de personajes secundarios de la película, ahora sabemos que el proyecto contará con el debut de Dominique Thorne como Riri Williams / Ironheart.

Ironheart es uno de los miembros de Young Avengers que queremos ver en el MCU, y que para satisfacción de los fans, tendrá su propia serie en Disney Plus, pero antes, ha sido captada en el set de Black Panther con su mejor look hasta el momento.

¡Dominique Thorne debuta en Black Panther: Wakanda Forever!

Dominique Thorne como Riri Williams en Wakanda Forever

Las fotos filtradas muestran a Thorne en el set de la película en Massachusetts, y las nuevas fotos, que puedes ver sobre estas líneas, brindan la mejor imagen hasta ahora de la actriz en cuanto a moda y estilo.

La noticia de la incorporación de Ironheart a Wakanda Forever fue confirmada por el propio presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, quien le dijo a Brandon Davis de ComicBook. com que Riri haría su debut en la película.

"Estaba en mi casa en Delaware y recibí una llamada preguntándome si me gustaría desempeñar este papel. Fue la mejor llamada telefónica que pude haber recibido", dijo Thorne a Empire Magazine a principios de este año sobre Black Panther 2 que mostrará más de Wakanda.

"¡Estaba tan sorprendida [...] Estaba esperando a que dijeran, como, 'Oh, te enviaremos los lados' o, 'Pasa tu cinta para nosotros' Pero no hubo nada de eso. Fue como, '¿Te gustaría hacer esto?' Probablemente fue la experiencia más singular que he tenido porque no hubo ninguna audición".

¿Cuándo sale Iron Heart?

Ironheart tendrá su propia serie en Disney Plus

La serie Ironheart para Disney Plus fue confirmada en la presentación del Día del Inversor de Disney del año pasado y se espera que se estrene en algún punto del 2022 o 2023. Riri Williams forma parte de uno de los nuevos personajes de Marvel que tendrán series en Disney+.

La serie seguirá a Riri, una adolescente e inventora que busca crear la armadura más avanzada desde Iron Man. A principios de año, se confirmó que Chinaka Hodge (Snowpiercer) sería productor ejecutivo. Mientras que Black Panther: Wakanda Forever debutará en los cines el 8 de julio de 2022.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!