Capitana Marvel 2 adelanta el inicio de su rodaje

El Universo Cinematográfico de Marvel se está recuperando a toda velocidad, con un número cada vez mayor de películas y programas en varias etapas de producción. Informes recientes habían indicado que Capitana Marvel 2 pronto se uniría a esa lista.

Ahora un nuevo informe de Production Weekly ha confirmado que la película protagonizada por Brie Larson comenzará a rodarse el 31 mayo. Se espera que la producción se lleve a cabo en Pinewood Studios en el Reino Unido, así como en Los Ángeles y Nueva Jersey.

La idea original es que Capitana Marvel 2 comience con sus trabajos de producción en esa fecha. No obstante, la próxima semana, se filmarán imágenes adicionales y tomas aéreas para usarlas en el desarrollo de efectos visuales.

Capitana Marvel 2 comenzará a rodarse el 31 mayo.

Capitana Marvel 2 será dirigida por Nia DaCosta, con un guión escrito por Megan McDonnell, una de las escritoras de la serie de Disney + WandaVision. La película verá el regreso de Carol Danvers de Brie Larson, y también contará con apariciones de Kamala Khan de Iman Vellani.

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, Monica Rambeau de Teyonah Parris y Zawe Ashton también aparecerán en la cinta. Sin embargo, el papel que jugarán en Capitana Marvel 2 todavía es desconocido.

Brie Larson promete darlo todo en Capitana Marvel 2

"Ves estas películas y ves que la gente hace esto como 'Whoa', como cuando un superhéroe hace un giro realmente genial o algo así", dijo Larson en un video en su canal de YouTube a principios de este año.

"No tenía esa vida en mí, así que me tuvieron que enseñar cómo hacer eso... He cambiado mucho, he crecido mucho y estoy muy emocionada de ver lo que puedo aportar a Carol en la secuela de Capitana Marvel”, agregó la actriz.

Cabe señalar que los eventos que sucederán en Capitana Marvel 2 estarán ambientados, al igual que The Falcon and The Winter Soldier y WandaVisión, después de la desaparición de Los Vengadores en Avengers: endgame.

Comienzan las campañas hacia las elecciones 2021 en México. Síguenos en Facebook para mantenerte informado.