Capitán América 4: ¿Marvel reveló el título de la película en 2014?

La última vez que los fanáticos vieron a Steve Rogers (Chris Evans), el Capitán América original le pasó su escudo a Sam Wilson (Anthony Mackie). Con Rogers ahora un hombre mayor, parecía que la serie de películas del Capitán América había terminado.

Sin embargo, después de The Falcon and the Winter Soldier, Capitán America 4 está en proceso. Ahora, algo que los fanáticos han pasado por alto es que Marvel pudo haber revelado el título de la película hace algunos años.

¿Quién es el nuevo Capitán América?

Como se adelantó al final de Avengers: Endgame, Sam Wilson de Mackie, ha heredado el manto del Capitán América. La película hizo que la transición pareciera fácil. Pero la serie de Marvel profundizó mucho más en lo que significa para el UCM tener un Capitán América de color.

Wilson también lleva el escudo en los cómics. Pero también lo hace Bucky Barnes (Sebastian Stan). Entonces, por un tiempo, no quedó claro si el UCM se comprometería a promover a Mackie al Capitán América.

Ahora el actor está listo para liderar Capitán América 4, según Deadline. Mientras los fanáticos especulan sobre la película, la propia Marvel podría haber revelado el título de la cinta en 2014.

Marvel podría haber revelado el título de Capitán América 4 en 2014

Durante la presentación de la alineación de la Fase 3 en 2014, el director de Marvel Studios, Kevin Feige, habló sobre las películas que estaban a punto de ingresar al Universo Cinematográfico de Marvel.

En última instancia, sacó a Robert Downey Jr. y Chris Evans para revelar que la tercera película de Cap sería Capitán América: Civil War. Pero antes de eso, Feige desvió a los fanáticos con otro título, Capitán America: Serpent Society.

En ese momento, Capitán America: Civil War se sintió como la última película de la serie. Después de todo, el UCM tiende a darle a cada héroe una trilogía de películas. Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, Thor: Love and Thunder será el primero en romper esa tradición

Entonces, con el Capitán América 4 sucediendo, Marvel podría volver a la idea de la Sociedad de la Serpiente ahora. El escenario podría incluso estar perfectamente preparado ahora para su debut en el Universo Cinematográfico de Marvel.

