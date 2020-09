Canciones y podcasts más reproducidos del verano 2020

"ROCKSTAR" de DaBaby con Roddy Ricch se elevó como la canción más reproducida del verano de 2020. Con más de 380 millones de reproducciones entre el 1 de junio y el 15 de agosto, la pista ha sido un pilar en nuestra lista global y es una de las canciones más reproducidas del año. El éxito de la pista ciertamente no se le escapa al propio DaBaby.

"Sabía que ROCKSTAR iba a ser un éxito mientras creaba el disco", dijo el rapero a Spotify. “Pero ver cómo el mundo se convierte en un éxito mundial es una sensación increíble.

Siga leyendo para obtener más información sobre las canciones que dominaron el verano y, por primera vez, los mejores podcasts. Por último, echa un vistazo a nuestra nueva experiencia digital para ayudarte a sentir algunas de las vibraciones del verano que quizás te hayas perdido.

Mejores canciones del verano

Después de "Rockstar" de DaBaby está "Blinding Lights" de The Weeknd, que ocupa el puesto de la segunda canción más reproducida este verano. Acumuló poco menos de 340 millones de transmisiones entre el 1 de junio y el 15 de agosto, y aunque se lanzó en noviembre pasado, habla de que las ciudades están "frías y vacías". En tercer lugar está la alegre jam de SAINt JHN "Roses - Imanbek Remix", que recopiló más de 280 millones de reproducciones y se agregó a muchas listas de reproducción de ejercicios.

Harry Styles infundió mucho sabor con "Watermelon Sugar", que también se ubicó en el top 5. Dua Lipa aparece dos veces en el top 20 con "Don't Start Now" y "Break My Heart", dos pistas presentadas por la cantante. el álbum de la compositora Future Nostalgia, que lanzó durante la cuarentena. Ariana Grande también trajo un doble problema, de la mejor manera posible, con sus exitosas colaboraciones “Rain On Me” con Lady Gaga y “Stuck with U” con Justin Bieber. Desplácese para ver la lista completa de canciones a continuación.

Engánchate a los mejores podcasts del verano

Puede que se haya lanzado hace solo tres semanas, pero eso no impidió que The Michelle Obama Podcast se convirtiera en el mejor podcast del verano con millones de oyentes. La ex primera dama tomó el micrófono para hablar con los oyentes sobre temas de actualidad como la identidad, el cuidado personal y la familia.

Hablando de temas, los oyentes estaban claramente de humor para muchas noticias: NPR News Now y The Daily fueron el segundo y tercer podcasts más populares según el número de oyentes entre el 1 de junio y el 15 de agosto. Otros programas importantes incluyen Call Her Daddy, TED Talks Daily y Harry Potter en casa: lecturas, leídas por voces conocidas como Daniel Radcliffe y Helena Bonham Carter. Los obsesionados por el misterio hundieron sus dientes en Crime Junkie, Last Podcast on the Left y My Favorite Murder.

Canciones de Spotify

Las canciones más reproducidas del verano en todo el mundo, según las transmisiones del 1 de junio al 15 de agosto de 2020.

“ROCKSTAR” by DaBaby featuring Roddy Ricch

“Blinding Lights” by The Weeknd

“Roses – Imanbek Remix” by SAINt JHN

“Savage Love (Laxed – Siren Beat)” by Jason Derulo and Jawsh 685

“Watermelon Sugar” by Harry Styles

“death bed (coffee for your head)” by Powfu, beabadoobee

“Rain On Me” by Lady Gaga featuring Ariana Grande

“Toosie Slide” by Drake

“Breaking Me” by Topic, A7S

“Dance Monkey” by Tones And I

“ily (i love you baby)” by Surf Mesa featuring Emilee

“Don’t Start Now” by Dua Lipa

“Party Girl” by StaySolidRocky

“Blueberry Faygo” by Lil Mosey

“Break My Heart” by Dua Lipa

“Stuck with U” by Ariana Grande featuring Justin Bieber

“Someone You Loved” by Lewis Capaldi

“MAMACITA” by Black Eyed Peas, J. Rey Soul, Ozuna

“La Jeepeta – Remix” by Anuel AA, Brray, Juanka, Myke Towers, Nio Garcia

“The Box” by Roddy Ricch

Podcast de Spotify

Los mejores podcasts del verano a nivel mundial, según la cantidad de escuchas desde el 1 de junio hasta el 15 de agosto de 2020.