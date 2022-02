Canciones contra la guerra y sus horrores

Canciones anti guerra: música para la paz

Hace unos días amanecimos con la terrible noticia de que una invasión armada se desarrollaba en Ucrania por parte de tropas rusas, que ha traído de nuevo el horror de la guerra al mundo, aunque cabe destacar que, dolorosamente, la guerra es algo común en el ser humano.

Los conflictos bélicos han sido objeto de crítica o referencia a una gran cantidad de películas, series, libros y en la música, porque es un tema universal del que tenemos que discutir como humanidad.

Dejando un poco atrás las cifras de muertes y las perturbadoras imágenes de la invasión a Ucrania,La Verdad Noticias te comparte algunas canciones, en inglés y en español, que dan un mensaje relacionado con las guerras y el dolor que provocan, tanto a ganadores como perdedores.

Canciones anti guerra

Bob Dylan - Blowin' in the wind

Una de las canciones más poderosas de Bob Dylan de crítica contra la guerra, escrita durante la época de la invasión de Estados Unidos a Vietnam.

¿Cuántas veces más

las balas de cañón deben volar

antes de ser prohibidas para siempre?

…¿Y cuántos oídos debe tener un hombre

antes de escuchar a la gente llorar?

Pink Floyd - When the Tigers Broke Free

Roger Waters habla sobre una historia ya conocida en The Wall, sobre cómo de niño se enteró de que su padre había muertó durante una batalla en la Segunda Guerra Mundial “en el negro año 45”.

Todos ellos fueron dejados atrás

La mayoría de ellos muertos

El resto muriendo

Víctor Jara - El derecho de vivir en paz

Una canción del legendario cantautor chileno Víctor Jara, un activista por la paz en su país en tiempos de dictadura y otro gran defensor de la paz en Vietnam.

El derecho de vivir en paz

Indochina es el lugar

Más allá del ancho mar

Donde revientan la flor

Con genocidio y Napalm

La luna es una explosión

Que funde todo el clamor

Del derecho de vivir en paz

The Doors - The Unknown Soldier

Aunque The Doors no fue una banda tan conocida por sus temas sociales, decidieron hablar sobre las consecuencias de la guerra en una de sus canciones.

La bala golpea la cabeza del casco.

Y todo ha terminado

Para el soldado desconocido

Se acabó

Para el soldado desconocido, hut

Hacer una tumba para el soldado desconocido

Acurrucado en tu hombro hueco

El soldado desconocido

Gondwana - Guerra

El regué siempre tratará de guiarnos hacia la paz, y la canción 'Guerra' de Gondwana es un ejemplo de cómo gritar que no queremos ir a combatir.

Envían a mil hombres a combatir

Y los liquidan con un botón

Sin siquiera saber cuál es la razón

Vamos a buscar comunión

Oh, no, no, no, no, no, no, no

Yo no quiero ir a la guerra

Oh, no, no, no, no, no, no, no

Porque la guerra nos da pena

Iron Maiden - Afraid to Shoot Strangers

El Heavy Metal ochentero se lleva muy bien con los temas bélicos, y pocas canciones han hablado sobre la guerra con la crudeza de Iron Maiden. La canción habla sobre los pensamientos de un soldado antes de una invasión:

Acostado despierto por la noche, limpio el sudor de mi frente

Pero no es el miedo, porque prefiero irme ahora

Tratando de visualizar los horrores que se avecinan

El montículo de arena del desierto es un cementerio

cuando llega el momento

¿Somos socios en el crimen?

cuando llega el momento

Estaremos listos para morir

¿Conoces otras canciones anti guerra? ¿Cuáles ya conocías de nuestra lista? Déjanos tus comentarios y recomendaciones.