Cancelan a James Cameron por "pintar dedo" a los fans de Avatar

James Cameron fue criticado por ‘Avatar: The Way of Water’ y el uso de delfines para promocionarla; sin embargo, no es la única polémica en la que se ha visto envuelto. Esta vez perdió el temble al recibir abucheos por parte de algunos fans y les respondió con una grosería.



Es bien sabido que el director James Cameron es perfeccionista y exigente con sus películas. Para ‘Avatar: The Way of Water’ hizo que el elenco cumpliera peculiares exigencias, por ejemplo volverse veganos.

Su forma de trabajar es tan dura, que hasta Kate Winslet se traumó al participar con él en ‘Titanic’.

James Cameron "pinta dedo" a los fans de Avatar

Pero es gracias a su estricta forma de laborar que ha cosechado un gran éxito en Hollywood. Con películas como ‘Terminator’, ‘Aliens’ y ‘Titanic’, Cameron se ha consolidado en la industria del entretenimiento, aunque su personalidad no siempre sea la mejor detrás de cámaras.

Tan es así, que no recibió muy bien las críticas del público en una función de ‘Avatar: The Way of Water’ y les respondió con un gesto obsceno cuando se retiraba del cine.

Fans abuchean al director de Avatar

Fans abuchean al director de Avatar

Luego de 13 años del estreno de la primera película de ‘Avatar’, la esperada secuela llegó a los cines de todo el mundo y su director ha acudido a algunas salas de cine para ver la reacción de los fans.

En un video captado en Los Ángeles, California el sábado 17 de diciembre (y que fue compartido por la cuenta de TikTok 'unCrazed') se puede ver al director de 68 años abandonar un cine y pasar frente a un grupo de seguidores.

Los fans reconocieron a James Cameron, quien iba escoltado por su personal de seguridad hasta su auto, por lo que comenzaron a gritar su nombre y pedirle que se detuviera para firmar autógrafos.

El cineasta no le hizo caso a los fans y siguió su camino hasta su vehículo. Eso provocó que el público se enojara y gritara insultos contra él y su película.

Pero el director no dejó que las cosas se quedaran así y una vez dentro de su coche bajó un poco el vidrio para sacar la mano y mostrarle el dedo medio a la gente.

Mira a continuación el momento en el que el director James Cameron es abucheado por no dar autógrafos y después le responde de forma grosera al público presente.

Tal vez te interese.- Vivía en un coche con poco dinero este apuesto actor que triunfa en Avatar

Fans reaccionan a la grosería de James Cameron

Fans reaccionan a la grosería de James Cameron

Después de que el video se hizo viral, los internautas expresaron su opinión sobre la seña obscena del director, con las opiniones divididas entre quienes lo critican y los que lo apoyan.

Entre los comentarios en contra de James Cameron en Twitter se pueden leer cosas como su falta de humildad o el que tiene actitudes narcisistas, pero que todo se le perdona por sus buenas películas.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.