Bruja Escarlata de Elizabeth Olsen estará muy involucrada con los X-Men del MCU

Con el final de la primera temporada de WandaVision rumores comienzan a sonar sobre si Wanda La Bruja Escarlata es la que creará a los X-Men del MCU o solo será la entrada a la franquicia de la manera más obvia.

Tomará un poco de tiempo acostumbrarse cuando los mutantes finalmente aparezcan en Marvel Cinematic Universe y la construcción hacia el reinicio de X-Men de la franquicia comience en serio habiendo sido contractualmente incapaz de siquiera decir la palabra durante la primera docena de años de su existencia.

Elizabeth Olsen como Wanda La Bruja Escarlata y los X-Men.

MCU prepara a los X-Men

Una pizarra limpia es sin duda el mejor escenario posible para reinventar a los personajes, que protagonizaron trece películas a lo largo de 20 años que recaudaron más de $ 6 mil millones en taquilla y variaron enormemente en calidad y consistencia.

Por supuesto, Deadpool se está quedando exactamente como está , un superhéroe malhablado y con clasificación R interpretado por Ryan Reynolds, pero el resto del equipo debería comenzar de nuevo.

Siendo el MCU, Kevin Feige sin duda ya sabe exactamente cómo va a incorporar a los X-Men en su extenso sandbox, y hemos escuchado de nuestras fuentes esta semana: los mismos que nos dijeron que Rachel McAdams volvería para Doctor. Strange in the Multiverse of Madness mucho antes de que se confirmará: que la Bruja Escarlata de Elizabeth Olsen será la clave.

Elizabet Olsen como Wanda Maximoff en Avengers: End Game.

Por supuesto, Wanda Maximoff ya se ha establecido como un jugador importante en la Fase Cuatro, si no que ella es la figura más importante, y dados sus vínculos con los X-Men en las páginas de Marvel Comics, sería lógico recurrir a esos conexiones para la inspiración.

De acuerdo con nuestra información, el arco continuo de Wanda la llevará a tener una gran presencia dentro de los mitos de X-Men de MCU.

La próxima versión de Magneto en la pantalla grande podría incluso presentarse como su verdadero padre, volviendo a configurar su historia de origen de Age of Ultron para establecer que ella ha sido una mutante todo el tiempo, y que HYDRA no era responsable de sus habilidades después de todo.

¿Crees que Wanda Maximoff sea la responsable de crear a los mutantes para que los X-Men tengan entrada al MCU?