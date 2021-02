Britney Spears RESPONDE a documental sobre batalla legal con su padre

El documental Framing Britney detallas los hechos, teorías y eventos alrededor de la batalla por la tutela legal de la cantante con su padre Jamie Spears que lleva siendo material de titulares desde 2008.

El documental Framing Britney fue realizado por productores del New York Times.

El documental examina el acuerdo legal establecido ese año que otorgó a Jamie el derecho de administrar no solo la carrera de Britney Spears sino incluso su vida personal y finanzas lo cual ha llevado a muchos a advocar por la libertad de la princesa del Pop.

Es así que Framing Britney da una mirada más cercana al movimiento #FreeBritney creado por los fans mientras analiza la manera en que los medios han tratado a la cantante desde que esta perdió su libertad.

Y aunque parece que los productores del New York Times detrás del documental intentaron comunicarse con el equipo de Britney Spears para pedir su participación y opinión del proyecto estos aseguran que no recibieron respuesta. Jamie Spears se negó igualmente.

La respuesta de Britney Spears al documental

Si bien no mencionó de manera explícita al documental, Britney Spears comentó en respuesta a una de sus publicaciones que los fans no deben creer que saben sobre la vida de una persona ya que por lo general no es nada comparado con lo que realmente vivió quien se encuentra al otro lado del escrutinio de las cámaras.

De igual forma el novio de Britney, Sam Asghari con quien lleva cuatro años de relación, defendió a su pareja afirmando que está cien por ciento de su parte y que continuará apoyando los sueños además de que agradeció el apoyo de los dans a la cantante.

Es así que la batalla legal entre Britney Spears y su padre sigue dando de qué hablar. ¿Has visto el documental Framing Britney? Déjanos saber en los comentarios. En La Verdad Noticias seguiremos de cerca el caso de la cantante para traerte lo más reciente.

