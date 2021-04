Bridgerton: Regé-Jean Page no regresará a la segunda temporada

Es un mal viernes para los fans de Bridgerton pues se acaba de confirmar que Regé-Jean Page no volverá en su papel de Simon Basset, Duque de Hastings en la segunda temporada del éxito de Netflix.

El comunicado de la salida de Regé-Jean Page ha entristecido a los fans de Bridgerton quienes esperaban verlo en la segunda temporada.

Y es que la noticia ha hecho reaccionar hasta a la misma Kim Kardashian quien se cuenta entre los fans de Bridgerton desconcertados y molestos por la salida de Regé-Jean Page ya que esperaban verlo en la nueva temporada.

La segunda temporada de la serie dramática de época estará enfocada en Lord Anthony Bridgerton y su búsqueda por el amor verdadero lo cual reduciría la aparición de Jean Page en la serie.

Al respecto de su salida de la exitosa serie de la plataforma de streaming Regé-Jean Page aseguró en su cuenta de Twitter que fue un honor pertenecer al elenco y equipo detrás de Bridgerton agradeciendo a los fans por su apoyo.

Los libros de Bridgerton

Como sabemos la exitosa serie de la plataforma de streaming está basada en una serie de libros escritos por la autora Julia Quinn y que comenzó en el año 2000 con el libro The Duke and I seguido ese mismo año por The Viscount Who Loved Me.

Los demás libros que conforman la serie literaria son:

An Offer From a Gentleman de 2001.

Romancing Mister Bridgerton de 2002.

To Sir Phillip, With Love de 2003.

When He Was Wicked de 2004.

It’s In His Kiss de 2005.

On the Way to the Wedding de 2006.

The Bridgertons: Happily Ever After de 2013.

En general la serie sigue la historia de la familia Bridgerton y cada libro muestra a un integrante encontrando el amor verdadero. Los libros han ganado toda clase de premios e inspiraron la adaptación a la pantalla de Netflix.

Es así que mientras revisan los libros esperando la segunda temporada los fans de Bridgerton lamentan la salida del actor Regé-Jean Page del éxito de Netflix. En La Verdad Noticias seguiremos de cerca la popular serie para traerte lo más reciente.

