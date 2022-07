Brad Pitt elogia a Bad Bunny por su actuación en Tren Bala

Como te platicamos en La Verdad Noticias, Bad Bunny está próximo a estrenar película y automáticamente se ha convertido en una de las más esperadas por el público, tanto por el carisma del puertorriqueño como por el morbo de saber si su actuación será buena, por lo que Brad Pitt ha dado declaraciones.

Es por ello que uno de sus compañeros de cast en la película ha adelantado un poco de lo que podremos ver a principios de agosto cuando Bullet Train llegue a la pantalla grande.

Y es que el actor de Hollywood habló acerca de cómo fue tener a Bad Bunny en el set de grabación.

En una entrevista hecha para Despierta América, el ex de Angelina Jolie explicó que el reggaetonero es se avienta a todo y que las escenas que compartió con él fueron muy realistas y divertidas.

“Bad Bunny se avienta con todo y no duda las cosas. Cuando me avienta en el bar y me apuñala en la escena, no se la pensó para nada, todo fue muy realista y es que así están diseñadas las escenas, son muy divertidas también”, indicó.