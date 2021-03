'Bob Esponja Kamp Koral' tendrá una precuela para la pantalla chica

La tan esperada precuela del programa de Bob Esponja Kamp Koral, llegará a las pantallas con sus adorables personajes realizados por Stephen Hillenburg en 1999, estarán listos para protagonizar 13 episodios desarrollados para CBS All Access y Nickelodeon.

La nueva aventura tiene lugar cuando la mayoría de los personajes Calamardo, Patricio, Arenita y Don Cangrejo eran niños y comparten el viaje que hace el protagonista durante el verano, cazando medusas.

Bob Esponja Kamp Koral vuelve con voces originales

Parte del elenco original de la serie que volvió a dar voz a las versiones más jóvenes de sus personajes habló sobre cómo ha evolucionado la trama, tanto en la animación como en la audiencia que la sigue, y las expectativas que tienen de Kamp Koral.

“Nadie realmente quiere que los personajes animados cambien, nadie quiere que Bob Esponja tenga una reverencia. Los personajes animados siguen siendo los mismos, Charlie Brown siempre es Charlie Brown, eso es lo reconfortante de ellos ”, explicó Tom Kenny, actor que interpreta a Bob Esponja.

Kenny explicó que era fácil interpretar a los personajes más jóvenes, adaptando su voz y algunas formas de expresarse. Destacó que una de las razones por las que considera que el público sigue volviendo al programa es por la continuidad y atemporalidad de los personajes a lo largo de los años y de los diferentes medios de presentación.

"Tom (Kenny) ha sido el vínculo entre el material y el espíritu de Stephen Hillenburg", agregó Bill Fagerbakke, quien da voz a Patricio. Eso es lo que ha hecho que la gente siga disfrutando de la serie. Es increíble ser parte de algo que tiene una vida continua e ininterrumpida; es algo muy complejo de lograr”.

Elenco de Bob Esponja Kamp Koral.

La animación de Bob Esponja fue fuertemente criticada

Una de las críticas más fuertes que ha recibido la tercera película SpongeBob Movie: Sponge on the Run (The SpongeBob Movie: Sponge on the Run), que fue víctima de retrasos en su estreno debido a la pandemia, ha sido el cambio de animación, de un modo clásico 2D a un nuevo formato 3D compatible con efectos CGI (imágenes creadas por computadora).

No estábamos seguros de hacer la serie con el cambio de animación, pero como las personas que trabajan en Campamento Coral y la película son las mismas que trabajan en la serie, pudieron encontrar la manera de mezclarla con la animación tradicional del espectáculo, compartió. Rodger Bumpass, quien interpreta a Calamardo en el programa.

Añadió: “Les va a encantar el programa, porque verán versiones más jóvenes de nuestros personajes. El humor sigue ahí; el corazón, las amistades y la locura siguen siendo parte del nuevo espectáculo”.

