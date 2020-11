¿Black Widow presentará un nuevo romance? Estrella de la película lo insinúa

La nueva estrella de la Black Widow, O.T. Fagbenle adelanto más detalles del posible romance entre su personaje Mason y Natasha Romanoff (Scarlett Johansson).

La tan esperada Black Widow profundizará en la vida de Natasha Romanoff antes de los eventos de Vengadores como una asesina rusa, algo sobre lo que los fanáticos de MCU se han preguntado durante mucho tiempo.

¿Qué sabemos de Black Widow?

Ambientada tras los eventos de Capitán América: Civil War, Natasha emprenderá su propia misión para enfrentarse a la Sala Roja que la entrenó, así como a la familia que dejó atrás cuando se unió a SHIELD y los Avengers.

Black Widow también promete completar partes clave de la vida de Nat, desde el largamente debatido incidente de Budapest con Hawkeye (Jeremy Renner) hasta su educación, de la cual se sabe muy poco.

Gran parte del elenco de reparto de Black Widow ya se ha discutido en profundidad, desde la antigua hermana de Natasha, Yelena Belova (Florence Pugh), hasta sus mentoras / padres Melina Vostokoff (Rachel Weisz) y Alexei Shostakov (David Harbour).

Los fanáticos incluso conocen algunos detalles importantes sobre el villano Taskmaster, salvo su identidad. Sin embargo, una persona que ha escapado a la mayor parte del escrutinio es Mason de Fagbenle.

O.T. Fagbenle da más detalles del personaje

Se ha revelado muy poco sobre Mason más allá del hecho de que es uno de los antiguos aliados de Natasha Romanoff y tiene un interés más profundo en ella. Finalmente, O.T. Fagbenle ha corrido un poco más la cortina sobre la relación con Natasha.

Como parte de Black Widow: The Official Movie Special Book de Marvel Studios, Fagbenle reveló algunos detalles clave sobre Mason, a saber, que es un "buscador de personas que no están tan afiliadas a los ejércitos, como las personas que son parte del inframundo".

La relación de Mason con Natasha es a través de ese tipo de trabajo, aunque Fagbenle insinuó que hay más. "Existe la sensación de que hay más en su relación que simplemente relacionada con el trabajo, así que eso siempre está en la mezcla", dijo.

O.T. Fagbenle debutará en Marvel con "Black Widow"

Además, Fagbenle compartió dónde encaja Mason en la historia de Black Widow, afirmando:

"La historia de Mason comienza cuando Natasha intenta escapar y necesita un lugar para esconderse. Así que pasamos el rato un rato. Y luego, cuando se mete en problemas, vuelve a llamarme. La ayudo con un Chinook. Si necesita un helicóptero, soy el tipo que debe preguntar, y cada vez que ella está en problemas, ella me llama".

Si bien esto parece una relación beneficiosa para Natasha, Fagbenle también pareció indicar que podría haber una razón para la discordia entre los dos.

"Natasha definitivamente aprovecha las oportunidades para que él le proporcione ciertas cosas; ella nunca paga en efectivo y tampoco tiene crédito. Ella siempre dice, 'Sí, ponlo en mi cuenta'. ¡Es una ficha bastante larga ahora! Soy un donante", bromeó Fagbenle.

Queda por ver si esto significa que hay una tensión real entre Mason y Natasha, pero podría respaldar la teoría popular de los fanáticos de que Mason es en realidad Taskmaster.

Marvel no lo ha confirmado de una forma u otra. Aún así, es bueno obtener información nueva sobre el personaje menos visible de Black Widow, particularmente porque aún faltan meses para la película.

Black Widow había sido originalmente programado para su lanzamiento en mayo de este año, pero la pandemia de coronavirus efectivamente redujo los planes de Marvel para todo 2020.

Como resultado, Black Widow no está programado para su lanzamiento hasta mayo de 2021, tal y como te habíamos informado en La Verdad Noticias.

Te puede interesar: Black Widow iba a morir de una forma muy sangrienta en “Avengers: Endgame”

¿Cuál crees que sea la verdadera naturaleza de Mason con Natasha Romanoff?, ¿Cuáles son tus predicciones para "Black Widow"? Dinos en los comentarios.

¿Qué está pasando en México? ¡Justicia para Alexis! Síguenos en Google News y mantente informado.