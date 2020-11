Black Widow: Nuevas fotos filtradas de la película revelan misterioso personaje

Marvel Studios presenta el primer vistazo al personaje de Black Widow de O.T Fagbenle, Mason.

La película de Scarlett Johansson y Cate Shortland ha sido aplazada a una fecha de estreno en mayo de 2021 después de que la pandemia de coronavirus interrumpiera la producción de Hollywood y el calendario de estreno además de sus repercusiones globales.

Como resultado, no ha habido ninguna película de MCU durante más de un año desde que Avengers: Endgame y Spider-Man: Far From Home envolvieron efectivamente la Infinity Saga el año pasado.

Estreno de Black Widow tiene a fans ansiosos

Black Widow será el primer proyecto de la lista de la Fase 4 de MCU y le dará a Natasha Romanoff su tan esperada aventura en solitario, después de más de 10 años de espera, como te informamos en La Verdad Noticias.

Para evitar la trágica muerte del personaje en Endgame, la película se desarrolla en los dos años entre Capitán América: Civil War y Avengers: Infinity War. Dada su naturaleza de precuela, presentará retroactivamente algunas de las figuras clave en la vida de Nat antes de que se convirtiera en una agente de S.H.I.E.L.D., y eventualmente un Avenger.

Scarlett Johansson da vida a Natasha Romanoff por última vez en película en solitario

La película incluye a Alexei Shoskatov / Red Guardian de David Harbour, Yelena Belova de Florence Pugh, Melina de Rachel Weisz. Sin embargo, otro miembro del elenco confirmado de la película es Mason de Fagbenle, que ha estado en gran parte ausente del marketing de Black Widow.

Sin embargo, gracias al lanzamiento de Marvel's Black Widow: The Official Movie Special Book, los fanáticos ahora pueden ver por primera vez al personaje. Aparte de algunas fotos de Mason, que incluyen una con Natasha.

La selección de Black Widow también tiene otras imágenes de la película, tanto fotos promocionales como instantáneas del detrás de cámaras. Échales un vistazo a continuación:

¿Quién es el personaje misterioso?

Siempre ha sido interesante por qué Marvel Studios excluiría a Mason de su marketing de Black Widow. También se sabe muy poco sobre cómo encaja en todo esto; la única información oficial sobre él es que es el antiguo colega de Natasha de su días en S.H.I.E.L.D., quien está románticamente interesado en ella.

Desafortunadamente, las imágenes no dan ningún contexto adicional en cuanto al papel que desempeña en la narrativa, aunque la instantánea de él y Natasha aparentemente confirma la idea de que le gusta.

OT Fagbenle interpretará a Mason en "Black Widow"

La decisión de no revelar mucho sobre Mason alimentó los rumores de que podría estar interpretando a Taskmaster, el villano principal de Black Widow, cuya identidad también es un misterio. Si este es el caso o no, es incierto por ahora, pero Fagbenle se mostró tímido al respecto cuando se le preguntó anteriormente al respecto.

Dependiendo de cuándo se suponía que se lanzaría realmente Marvel's Black Widow: The Official Movie Special Book, es curioso si incluye detalles pertinentes sobre Mason o la película en general.

Por lo general, los libros de arte especiales como este se lanzan después de que la película correspondiente llegue a los cines, pero debido a que Black Widow se retrasó significativamente hasta mayo de 2021, es posible que no tuvieran más remedio que adelantar su lanzamiento.

El marketing de Black Widow ya se ha extendido demasiado; cualquier cosa más de lo que han revelado hasta ahora podría estropear toda la película. Dinos que piensas en los comentarios.