Black Widow: Florence Pugh afirma que la historia de la película “es horrible”/Foto: Indie Hoy

Los fanáticos se decepcionaron cuando la oferta de 2020 más esperada de MCU, Black Widow, se pospuso por un año.

Pero el elenco y el equipo de la película continúan promocionando su proyecto. Más recientemente, Disney reveló un primer vistazo al próximo libro especial de Marvel Studios, Black Widow: The Official Movie.

En una de las entrevistas contenidas en el libro, Florence Pugh, quien interpreta el papel de Yelena Belova, describió la trama de Black Widow como horrible.

"La historia que estamos contando es muy espantosa. Se trata de mujeres que han sido, esencialmente, abusadas y entrenadas para ser máquinas de matar. Como dijo Scarlett una y otra vez, este es el momento adecuado para que ella le cuente a [Black Widow] Y no rehuimos el hecho de que esta historia trata esencialmente de mujeres recuperando su vida... Y también es una película de Marvel Studios . Eso es bastante raro, y es muy emocionante ser parte de eso", dijo la actriz.

Este es el papel de Florence Pugh en Black Widow

Florence Pugh es una nueva adición a la MCU, y de las promociones lanzadas para Black Widow hasta ahora, parece estar lista para interpretar a una agente secreta que asistió al mismo programa que Natasha Romanoff de Scarlett Johansson. Pugh describió a Yelena como una "hermana pequeña molesta" para Natasha.

"Hay una amistad encantadora y única entre las dos porque, en última instancia, son hermanas perdidas hace mucho tiempo. Se reparan la una a la otra y los agujeros de la otra en sus vidas", reveló la estrella.

Florence es una de las actrices que se une al MCU, en la nueva película de La Viuda Negra/Foto: Digital Spy

Como la única mujer Avenger que fue parte del MCU original, hay muchas expectativas en la primera y muy posiblemente única película en solitario de Black Widow.

Parece que los creadores de la película están haciendo todo lo posible para asegurarse de que Black Widow sea una representación positiva de las mujeres y los desafíos que enfrentan. En el pasado, Johansson había confirmado las fuertes credenciales feministas de su próxima película.

"Creo que esta película en particular refleja mucho lo que está sucediendo en lo que respecta al movimiento Time's Up y el movimiento #MeToo. Sería una gran pérdida si no abordamos esas cosas, si esta película no tomara eso de frente. Creo que, en particular para Cate, era muy importante para ella hacer una película sobre mujeres que están ayudando a otras mujeres, que sacan a otras mujeres de una situación muy difícil. Alguien me preguntó si Natasha era feminista. Por supuesto que lo es, es obvio", declaró.

Como una heroína sin poderes que confía en su coraje e ingenio para ganar batallas, Black Widow está en una situación única para presentar una visión fundamentada del MCU y los problemas que enfrentan los hombres y mujeres normales en un mundo lleno de alienígenas, magos y semidioses.

Con suerte, su película hará justicia a ese potencial y pasará a la historia como una de las mejores ofertas de la franquicia.

Dirigida por Cate Shortland, Black Widow presenta a Scarlett Johansson como Natasha Romanoff / Black Widow, Florence Pugh como Yelena Belova, David Harbour como Alexei Shostakov / Red Guardian, OT Fagbenle como Rick Mason y Rachel Weisz.

Está previsto que la película llegue a los cines el 7 de mayo de 2021. ¿Crees que Black Widow será un hit en su estreno? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.