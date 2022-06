Black Phone: La película de terror que recibe calificaciones casi perfectas.

The Black Phone es una nueva y espeluznante película de terror que llegará pronto a los cines y ve a Ethan Hawke asumiendo el papel del villano The Grabber, que secuestra a niños en una ciudad de Colorado.

Está basado en un libro de Joe Hill, que es el hijo del escritor de terror Stephen King, ¡así que deberíamos esperar grandes sustos! Mientras tanto, King tiene otra adaptación en camino cuando "Firestarter" llegue a nuestras pantallas pronto.

La película está escrita y dirigida por Scott Derrickson, quien originalmente trabajaba con Marvel Studios en la nueva película de Marvel “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, pero renunció para hacer The Black Phone con su colaborador frecuente C. Robert Cargill.

La fecha de lanzamiento de "The Black Phone"

La Verdad Noticias informa que la película The Black Phone se estrenó en los cines el viernes 24 de junio de 2022, luego de estrenarse en Fantastic Fest en 2021. Todavía no se sabe si se estrenará en algún servicio de transmisión.

La película se centra en un asesino en serie llamado The Grabber (Ethan Hawke), que ha estado secuestrando y asesinando niños en el área local. Finney Shaw (Mason Thames) se convierte en su último cautivo, pero tiene la oportunidad de escapar cuando las víctimas anteriores del asesino lo contactan.

Según la sinopsis oficial: "Finney Shaw es un niño de 13 años tímido pero inteligente que está retenido en un sótano insonorizado por un sádico asesino enmascarado. Cuando un teléfono desconectado en la pared comienza a sonar, pronto descubre que él puede escuchar las voces de las víctimas anteriores del asesino, y están decididos a asegurarse de que lo que les sucedió a ellos no le suceda a Finney".

Te puede interesar: Películas de terror y suspenso recomendadas

El elenco de la película "The Black Phone"

En la película de terror, Ethan Hawke lidera el elenco como el aterrador Grabber, quien secuestra a Finney Shaw de Mason Thames durante los eventos de la película. Si bien la mayor parte de la historia se centra en estos dos personajes, también hay un gran elenco de apoyo adjunto al proyecto.

Jeremy Davies interpreta al alcohólico padre soltero de Finney, el Sr. Shaw, mientras que Madeleine McGraw se une como su hermana Gwen, quien cree que está teniendo sueños psíquicos que podrían ayudarla a encontrar el paradero de Finney.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.