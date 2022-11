'Black Panther: Wakanda Forever' triunfa en taquilla, en su semana de estreno

Black Panther: Wakanda Forever triunfa en taquillas.

Black Panther: Wakanda Forever era una de las películas más esperadas del año, por lo que en su primer fin de semana de estreno, arrasa con las taquillas, siendo considerada como uno de los grandes lanzamientos de Marvel Studios.

La cinta que da un emotivo homenaje al fallecido actor Chadwick Boseman, se convierte en el estreno más exitoso de la compañía en este año, sólo detrás de “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”.

Cabe resaltar que en México este filme ha generado altas expectativas al contar con la participación de 3 actores mexicanos.

Black Panther: Wakanda Forever recauda 180 millones

Black Panther: Wakanda Forever triunfa en taquillas a nivel mundial.

En La Verdad Noticias te damos a conocer que en el primer fin de semana, Black Panther: Wakanda Forever recaudó 180 millones de dólares solo en Estados Unidos.

Esta entrega del Universo Cinematográfico de Marvel, fue exhibida en 4, 396 cines en Estados Unidos y Canadá, donde ocupó el primer puesto en taquilla.

En México ha tenido un gran recibiendo, liderando las taquillas a nivel nacional, sobretodo por la esperada participación de los mexicanos Tenoch Huerta, Mabel Cadena y Josué Maychi.

Estas cifras significan un gran logró para las empresas, quienes habían registrado bajas cifras desde el verano.

Te puede interesar: ¿Cuántas escenas post créditos tiene Black Panther: Wakanda Forever?

¿Quién es el nuevo protagonista de Black Panther?

Elenco de Black Panther: Wakanda Forever

Esta nueva entrega de Marvel es un homenaje al fallecido actor Chadwick Boseman, quién interpretaba al superhéroe, el rey T'Challa.

La secuela ‘Black Panther; Wakanda Forever” no tiene un reemplazo para el actor, ya que directores y productores eligieron al personaje de Shuri, como la nueva protagonista de la historia.

En cuanto al elenco de “Black Panther: Wakanda Forever” está conformado por Letitia Wrigh, Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Dominique Thorne, Angela Bassett, Winston Duke y el talento mexicano confirmado por Tenoch Huerta, Mabel Cadena y Josué Maychi.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram