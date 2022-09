Black Panther 2: Por esta razón Tenoch Huerta pudo quedar fuera del MCU

Tenoch Huerta se ha convertido ahora en una estrella de Hollywood al ser uno de los actores principales que participarán en la nueva película del Marvel Cinematic Universe (MCU) Black Phanter 2.

El mexicano se ganó su participación pues encaja con el tipo de personaje que Marvel quería mostrar, además de que no será el único mexicano dentro del plantel de la cinta.

Como te dijimos en La Verdad Noticias, Black Panther 2 también contará con la participación de Santa Fe Klan como uno de los que amenizarán con su música la cinta de Disney.

La razón por la que Tenoch Huerta pudo no haber sido Namor

Los que son unos fanáticos de los personajes de Marvel conocerán que Namor es el rey de una ciudad submarina y es precisamente esta característica la que se resalta más en su personaje.

Debido a esto es bien sabido que Namor es un verdadero amo del agua, motivo por el que su inclusión en Black Panther 2 debía retomar ese origen del personaje y ponerlo en escenas relacionadas con el agua.

Sin embargo el actor Tenoch Huerta confesó que esto era un problema para él cuando le ofrecieron el papel, pues no sabía nadar, motivo por el que tuvo que mentir para que le dieran el papel.

En entrevista para Life And Style, el actor dijo que le preguntaron si sabía nadar a lo que él contestó con un ingenio mexicano que le permitió seguir considerado para el proyecto.

“Les contesté que nunca me había ahogado y volví con mis representantes. Por supuesto, no les quise decir nada entonces porque no me hubieran dado el papel. Tuvimos que explicarles a través de mi abogado en Estados Unidos que los mexicanos somos así. Nunca decimos que no”

Te puede interesar: Revelan tráiler de 'Black Panther 2' con Tenoch Huerta como 'Namor'

¿Quién es Namor?

Para los que no estén tan familiarizados con el mundo de Marvel Namor es un personaje creado por Bill Everett en 1939 y es un hombre submarino y es uno de los primeros personajes de la compañía pues fue creado para Funnies S.A. la empresa predecesora a Marvel Comics.

El personaje ha sido tan importante que se ha codeado con los 4 fantásticos y ha tenido múltiples alineaciones pues también ha fungido como un villano y como miembro de los Avengers.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram