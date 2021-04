Black Adam: actor de Broadway se une al elenco en papel secreto

La más reciente noticia desprendida de la esperada cinta de Black Adam protagonizada por Dwayne Johnson es la llegada al elenco del actor de Broadway James Cusati-Moyer en un papel secreto que ha generado ya especulación entre los fanáticos de DC.

James Cusati-Moyer se ha unido a Black Adam en un papel secreto.

Cusati Moyer es un actor reconocido en el teatro por obras como Slave Play, además de que ha aparecido en series como Inventing Anna, Prodigal Son, Red Oaks y The Path. James hizo su debut en Broadway en la obra Six Degrees of Separation.

Directo de las páginas y película de Shazam! Black Adam es un villano que ha tendido más al terreno de antihéroe en años recientes, algo que se verá en la cinta que también explorará sucesos ocurridos hace 5,000 años.

Esto ha llevado a los fans que aman las referencias al universo de cómics de DC a preguntarse si el actor de Broadway interpretará a algún personaje del pasado o si bien será uno de los superhéroes del presente que aparecerán en la película.

Black Adam: todo lo que sabemos de la esperada cinta

Como te hemos informado tras la llegada de The Suicide Squad y The Batman será el turno de la esperada cinta del universo cinematográfico de DC protagonizada por La Roca junto con la aparición de Pierce Brosnan como Doctor Fate, Aldis Hodge como Hawkman, Noah Centineo como Atom Smasher y Quintessa Swindell como Cyclone.

Respecto a la trama esta ha sido celosamente guardada sin que se filtre nada hasta el momento aunque el mismo Dwayne Johnson prometió que la cinta será una historia de origen mostrando el sentido de justicia de Black Adam.

Originalmente programada para el 22 de diciembre de este año dicha fecha se aplazó en octubre pasado debido a los retrasos en la producción que generó la pandemia quedando actualmente como fecha oficial de lanzamiento el 29 de julio de 2022.

Es así que continúan las noticias de la esperada película de Black Adam, cuarta producción de Warner Bros. después de The Suicide Squad. ¿A qué personaje del universo DC crees que interpretará James Cusati-Moyer? Déjanos saber en los comentarios. En La Verdad Noticias seguiremos de cerca la llegada de esta cinta para traerte lo más reciente.

