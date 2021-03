Benedict Cumberbatch seguiría siendo 'Sherlock' si se realiza la temporada 5

En una reciente entrevista Benedict Cumberbatch asegura no descartar de volver a interpretar su papel de Sherlock Holmes si se llegará a realizar una quinta temporada de la serie de la BBC Sherlock.

“Soy la peor persona a quien preguntar sobre esto porque nunca digo nada, nunca, obviamente”. "Pero no lo sé. Y soy la peor persona a quien preguntar porque mi lista es bonita, bastante llena en este momento.

Benedict Cumberbatch protagonista de la serie 'Sherlock'.

Cumberbatch agregó que Watson, su Sherlock, Martin Freeman y la mayoría de los otros jugadores clave de la serie también están bastante reservados en este momento. "Entonces, ¿quién sabe?". "Quizás algún día, si el guión es correcto". Añadió: "Y digo 'el guión', tal vez podría ser una película en lugar de la serie. ¿Quién sabe? Pero de todos modos, no por ahora".

La serie Sherlock llegó a Netflix

Sherlock se estrenó en la BBC en 2010 y estuvo al aire durante cuatro temporadas. Si bien el programa terminó en 2017 con un episodio final de la serie llamado "El problema final", su popularidad creció una vez que llegó a Netflix.

Y aunque el ex coprotagonista de Cumberbatch en Marvel, Robert Downey Jr., fue el último actor en interpretar a Sherlock Holmes en la pantalla grande, en Sherlock Holmes: A Game of Shadows de 2011, Cumberbatch puede tener una mejor razón para volver al papel: Está relacionado con el creador de Holmes, Sir Arthur Conan Doyle.

Un renacimiento de la serie de Sherlock no es el único proyecto que se retrasa debido a la apretada agenda de Cumberbatch. De hecho, el actor recientemente culpó a su calendario reservado como la razón por la que no hizo un cameo como Doctor Strange en la serie WandaVision de Disney + .

Benedict Cumberbatch como Doctor Strange.

Específicamente, Cumberbatch comentó, "... Um, sí, no estaba en WandaVision. He estado bastante ocupado".

Anteriormente La Verdad Noticias reveló que a fines de 2020 Downey regresará como Holmes en Sherlock Holmes 3, esta película aún se encuentra en desarrollo.

Mientras tanto, Cumberbatch volverá a asumir el papel de Doctor Strange en la película Doctor Strange in the Multiverse of Madness de Marvel Cinematic Universe (MCU).

