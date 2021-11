Benedict Cumberbatch se dice nervioso por Doctor Strange: Multiverse of Madness

Benedict Cumberbatch admite que la idea de filmar Doctor Strange Multiverse of Madness lo puso nervioso.

La secuela de Doctor Strange de 2016 presenta a Benedict Cumberbatch retomando su papel como el héroe titular de Marvel, después de coprotagonizar Spider-Man: No Way Home de diciembre.

Como sugiere el título, la secuela de Doctor Strange, in the Multiverse of Madness que podría presentar a Capitana Carter, llevará al Universo Cinematográfico de Marvel más profundamente al multiverso en constante crecimiento, siguiendo las configuraciones en Loki y ¿Qué pasaría si ...? Disney + series 'y No Way Home.

Benedict Cumberbatch habla de su nerviosismo

La película se estrenará en 2022

Benedict entró en detalles sobre los miedos que tiene con respecto al Doctor Strange en el Multiverso de la Locura.

En una larga entrevista con Esquire, Benedict habló sobre cómo Marvel Studios lo reclutó para unirse al MCU como el Hechicero Supremo. "Tenía mis dudas al respecto, por entrar en los cómics".

"Pensé 'Este es un personaje sexista muy anticuado'. Y está muy ligado a ese cruce, ese tipo de movimiento de ocultismo entre Oriente y Occidente de los años sesenta. y setenta ", dijo el actor.

También agregó que inicialmente su horario de trabajo no coincidía con las fechas de Marvel para filmar Doctor Strange, y cómo el estudio retrasó la filmación seis meses solo para asegurarlo. "Coquetearon con un par de otras opciones, luego regresaron y dijeron 'No queremos que nadie más lo haga'", dijo Benedict.

En cuanto a sus temores de secuelas, se redujeron a intentar replicar el éxito de la película original. "Completamente", respondió Cumberbatch cuando se le preguntó si estaba nervioso por Doctor Strange en el Multiverso de la Locura. "Tengo el segundo álbum Fear con este, como cualquiera debería hacerlo, porque el primero fue un gran éxito y se ha convertido en un personaje muy querido".

Continuó: "Son muy buenos para superar las expectativas, cuando las expectativas son bajas. Creo que siempre es más difícil superarlas cuando están altas".

"No estoy diciendo que las hagan bajas". -¡Hombre!' Es simplemente la forma en que hacen que estas cosas funcionen. En el papel, uno piensa "¿Es emocionante?" Están empezando a tomar más riesgos ahora, creo. Quiero decir, sus directores están muy vinculados al estilo de la casa. Pero, ya sabes, Taika Waititi, estaban como, '¿Estamos? ¿trabaja?' Y es jodidamente divertido, Thor: Ragnarok ".

Detalles de la secuela

Wanda Maximoff estará en la cinta

Aparte del multiverso, se sabe muy poco sobre Doctor Strange en el Multivers of Madness.

Sabemos que está dirigida por Sam Raimi y será la estrella invitada Elizabeth Olsen como Scarlet Witch, Benedict Wong como Wong, Rachel McAdams como Christine Palmer y Chiwetel Ejiofor como Baron Mordo, y se rumorea que Loki de Tom Hiddleston también aparecerá.

La película también presentará a Xochitl Gómez como América Chávez.y por supuesto tendrá a Benedict Cumberbatch como Doctor Strange.

