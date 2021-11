Benedict Cumberbatch revela porque Doctor Strange 2 está en regrabaciones

Cómo te informamos en La Verdad Noticias, Doctor Strange in the Multiverse of Madness entró en una inesperada etapa de regrabaciones, pero su protagonista, Benedict Cumberbatch explica por qué, y así tranquilizar a los fans.

En una nueva entrevista con Empire Magazine, el actor reveló que las nuevas tomas son para “aprovechar todo el potencial de la película”, desde escenas que desean mejorar hasta algunas que quedaron pendientes debido a la pandemia de COVID-19.

“Nos retrasamos mucho en la producción por eso. Afortunadamente, no durante la producción demasiado. Aunque todo es un poco más lento”, explicó tras el anuncio de Marvel sobre regrabaciones para Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Benedict Cumberbatch tranquiliza a fans por regrabaciones

El término "re-grabaciones" tiene una connotación negativa, ya que supone que una película tiene problemas si necesita del trabajo extra como ocurrió con Solo: A Star Wars Story, Justice League y Suicide Squad, cuyo producto final decepcionó a fans.

Por ello, Cumberbatch sabe que los fanáticos ven como motivo de preocupación el regreso del elenco al set de fimación, pero les aseguró que las re-grabaciones se deben a algunos retrasos y dificultades debido a la pandemia de coronavirus.

"Estamos en medio de nuevas tomas [...] partes que eran simplemente imposibles de hacer antes por problemas de logística, COVID, etc. Nos retrasamos mucho en la producción por eso”, explicó.

Anteriormente, Benedict Cumberbatch se disculpó por decepcionar a los fans de WandaVision, debido a las decenas de teorías que apuntaban a un cameo de Doctor Strange en la serie, que al final no ocurrió.

¿Cuándo estrena Doctor Strange in the multiverse of madness?

Doctor Strange in the multiverse of madness estrena en 2022

Doctor Strange in the multiverse of madness protagonizada por Benedict Cumberbatch y Elizabeth Olsen se estrenará en cines el próximo 6 de mayo de 2022 tras un año de retrasos y cambios de fechas por el COVID-19.

