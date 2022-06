Benedict Cumberbatch revela el futuro de Doctor Strange 3

El actor está fascinado con la idea de seguir dando vida al enigmático hechicero de Marvel Studios.

Benedict Cumberbatch se convirtió en tema de conversación en las redes sociales gracias a una nueva y exclusiva entrevista que ofreció recientemente al portal The New Indian Express para hablar sobre su experiencia en la cinta ‘Doctor Strange en el Multiverso de la Locura’.

Sin embargo, el detalle que fascinó a los fans es que el actor declaró que le gustaría explorar más el personaje del Dr. Stephen Strange en una tercera entrega de la historia, esto a pesar de que Marvel Studios aún se ha pronunciado al respecto ni ha dado detalles de la misma.

“Me encantaría hacer otra película… Es un personaje tan complejo que parece que hay mucho más para explorar con él, es un rol tan brillante y todavía me lo estoy pasando genial interpretándolo”, declaró a The New Indian Express al ser cuestionado sobre si le gustaría volver a dar vida al que se ha convertido en el personaje con mayor impacto en su carrera.

Benedict Cumberbatch no era fanáticos de los cómics

El actor confesó que no conocía al personaje y que no es gran fanático de los cómics.

Otro detalle que llamó la atención de dicha entrevista es que el actor Benedict Cumberbatch reveló que no es fanático de los cómics y que no sabía nada del personaje cuando fue elegido para ser protagonizada de una de las cintas más emocionantes de Marvel Studios.

“Tengo que levantar la mano y admitir humildemente que no soy y nunca fui un gran fanático de los cómics… Ciertamente no sabía nada sobre Doctor Strange, tuve que preguntar a algunas personas sobre quién era cuando me presentaron el personaje por primera vez”, declaró la estrella de cine, quien ahora asegura que es un papel maravilloso para interpretar.

¿Dónde se puede ver Doctor Strange 2?

La cinta 'Doctor Strange en el Multiverso de la Locura' ya está disponible en la plataforma de Disney+.

Tal y como te informó La Verdad Noticias con anterioridad, ‘Doctor Strange en el Multiverso de la Locura’ ya está disponible en el extenso y variado catálogo de Disney+. A partir de hoy, los fans podrán ver al Dr. Stephen Strange y su equipo enfrentarse a las amenazas provenientes de un multiverso, el cual se abrió al utilizar un hechizo prohibido.

Fotografías: Redes Sociales