Benedict Cumberbatch quiere que un actor de X-Men se cruce con Doctor Strange

Después de que la emocionante serie de lanzamientos de proyectos del MCU en 2021 llegue a su fin, 2022 comenzará con Doctor Strange in the Multiverse of Madness de Benedict Cumberbatch en marzo. El Hechicero Supremo está listo para una de sus aventuras más atrevidas hasta la fecha junto a Wanda Maximoff, Elizabeth Olsen, luego de su viaje en el multiverso en Spider-Man: No Way Home.

La secuela mágica allanará el camino para numerosos héroes y villanos nuevos que encontrarán su camino en la narrativa de MCU por primera vez. Xochitl Gómez presentará a los fanáticos el salto de dimensiones de America Chavez, quien, según los informes, se unirá a Strange y Wanda para luchar contra el villano Shuma-Gorath mientras el extraterrestre intenta robar sus poderes.

Con todo, Multiverse of Madness tiene una gran responsabilidad en su plato, a pesar de que Marvel Studios está lejos de haber terminado de traer a los recién llegados a la historia que fans se preguntan si será una película de terror.

El protagonista de la película recientemente compartió sus propios pensamientos sobre con quién fantaseaba con interactuar.

Las redes están llenas de rumores sobre a qué mutantes podría conocer el Hechicero Supremo en la esperada cinta del MCU.

¿Doctor Strange conoce a los X-Men?

Benedict Cumberbatch habló con Variety sobre el futuro los X-Men del MCU y que los mutantes se crucen en franquicias ya establecidas. Esta conversación se produjo durante la gira de prensa de su nueva película The Power of the Dog, que presenta al actor de X-Men Nightcrawler, Kodi Smit-McPhee, junto al actor de Doctor Strange.

Cumberbatch reveló que él y Smit-McPhee "hablaron sobre esto" cuando se les preguntó sobre el potencial de un crossover. Aunque admitió que vendría con "una vibra diferente", parecía emocionado por la idea de que esto sucediera:

“Hemos hablado de esto. Nos encantó trabajar juntos, así que nos encantaría hacer esa mezcla. Por supuesto que sería una vibra muy diferente, pero sí ".

Smit-McPhee intervino al estar de acuerdo con Cumberbatch en querer que esto suceda dentro del MCU, comentando que "sería genial" trabajar juntos en una nueva capacidad:

“Sería genial. Es un honor tocar en ambos lados del espectro, pero sería aún más un honor volver a cruzarte con alguien con quien creciste tan cerca en algo tan teatral, algo como esto, y luego ir a algo divertido como eso. sería genial."

Dos actores de Marvel vuelven a cruzar caminos

Kodi Smit-McPhee asumió el papel de Nightcrawler en X-Men: Apocalypse de 2016, que también protagonizó al futuro protagonista de Moon Knight, Oscar Issac, antes de hacer un cameo rápido en Deadpool 2 de Ryan Reynolds y luego tener un papel secundario en Dark Phoenix de 2019. Si bien la recepción de Apocalipsis fue una mezcla de buenos y malos, parece que a Smit-McPhee le gustó estar en el universo Marvel durante el tiempo que filmaba la película.

En este momento, Marvel Studios no tiene planes explícitos para una película de X-Men que no sea Deadpool 3, aunque los rumores apuntan a que The Mutants está actualmente en desarrollo para su lanzamiento en los próximos años. Sin embargo, el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, ha dejado en claro que el equipo hará su debut más temprano que tarde después de la fusión de Fox / Disney.

No importa cuándo llegue este debut de los X-Men, está claro que las estrellas establecidas del MCU están esperando el tan esperado debut de los mutantes.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness se estrenará en cines el 25 de marzo de 2022, en La Verdad Noticias seguiremos el esperado regreso del Hechicero Supremo de Marvel a la pantalla grande.

