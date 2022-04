Ben Affleck no se enorgullece de su papel como Daredevil por esta razón

El actor explicó por qué no está conforme con esta película de hace varias años/Foto: Steam Game Guides

Ben Affleck protagonizó en 2003 la película “Daredevil”, con este personaje formó parte de las cintas de Marvel. Aunque aún se le recuerda por este proyecto, especialmente porque fue ahí donde conectó con su ex esposa y madre de sus hijos, Jennifer Garner, el actor ha revelado que en realidad no se siente nada orgulloso de esta cinta.

Durante una entrevista con The New York Times, Ben Affleck, quien también formó parte de DC al interpretar a Batman en 2016, confesó la razón por la que no le agradó ser Matt Murdock: "No me gustó para nada. Me siento como que estaba ahí para que nosotros hiciésemos algo con el personaje y no lo supimos hacer bien".

Cabe destacar que tanto al público como a la crítica tampoco le convenció la película, pese a que tuvo una buena recaudación. Affleck hizo una autocrítica de su actuación, la cual consideró que no estuvo a la altura de las expectativas y opinó que desde la producción tampoco se tomaron las mejores decisiones.

Ben Affleck no ha tenido suerte con los papeles de superhéroes

El actor no ha logrado destacar con sus actuaciones basadas en los cómics/Foto: eGames

Ben Affleck no logró redimirse de lo que fue Daredevil y su Batman es considerado uno de los peores de la historia en comparación con la excelente interpretación de Christian Bale y Michael Keaton. Por lo tanto, parece que el actor de 49 años de edad no ha tenido mucha suerte con sus personajes como superhéroes.

Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, actualmente el personaje de Daredevil ha quedado a cargo del actor Charlie Cox, quien incluso ahora formará parte del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

"El abogado Matt Murdock, ciego a causa de un residuo radioactivo, se convierte por las noches en Daredevil, un héroe enmascarado que vigila las calles de la ciudad de Nueva York y lucha contra toda clase de injusticias", narra la sinopsis de la película donde participó Affleck, que además cuenta con la participación de Michael Clarke Duncan, Colin Farrell, Joe Pantoliano y Jon Favreau.

¿Por qué Ben Affleck ya no es Batman?

Affleck decidió renunciar al famoso personaje/Foto: LA Times

En una entrevista con Entertainment Weekly junto con Matt Damon, Ben Affleck confesó la realidad de su abandono: "Tuve una experiencia realmente horrible en Liga de la Justicia (2017) a causa de diversas razones. Sin querer culpar a nadie, pasaron muchas cosas. Pero, realmente es que ya no era feliz. No me gustaba estar allí”.

