Bella Ramsey por poco rechaza protagonizar "The Last Of Us"

La guapa y joven actriz Isabella Rampsey, mejor conocida como Bella Rampsey, estuvo a punto de rechazar la oportunidad de interpretar a Ellie en la nueva serio de HBO Max, "The Last Of Us", que a pocos días de su lanzamiento ya está siendo todo un éxito.

La razón detrás de las dudas que asaltaron a Isabella ante la posibilidad de convertirse en Ellie se debería al miedo de la joven al nivel de fama que protagonizar esta serie representaría. Lo anterior debido a que la serie generó muchísima expectativa apenas se dio el anuncio puesto que está basada en el famoso videojuego de Playstation.

Sin embargo, tras varias pláticas entre Bella y la producción, lograron convencer a la joven actriz de aceptar el papel y vaya que fue un acierto. Como te adelantamos en La Verdad Noticias, Bella al lado de Pedro Pascal dan vida a esta increíble historia que puedes disfrutar desde ya en HBO Max.

¿Qué papeles ha interpretado Bella Ramsey?

Bella ha destacado desde joven en distintas series

La actriz de tan solo 19 años ha tenido grandes oportunidades en el mundo actoral hasta el momento, y es que nos deja en claro que la edad no es una limitante para el talento. La británica ha participado en proyectos como "Juego de Tronos", "The Worst Witch" e "Hilda".

Sin duda, uno de sus papeles más queridos y entrañables fue el de Lyanna Mormont en "Juego de Tronos", donde fungió como una joven heredera que luchó de forma valiente en infinidad de batallas. Aunque el fandom de la serie amaba su personaje, no siempre han sido tan amables con ella.

La actriz contó recientemente que en ocasiones fanáticos del show la detienen en la calle para decirle que no les gustó el final de la serie y que no entienden el por qué terminó de dicho modo. Aunque Bella es una persona muy paciente, este tipo de situaciones la cansan, puesto que como bien señala, ella solo seguía un libreto, que no tenía el poder de cambiar.

Bella Ramsey se declara persona no binaria

La actriz se siente cómoda con ambos géneros

En días recientes y como parte de la promoción de la serie "The Last of Us", Bella concedió algunas entrevistas a distintos medios de comunicación, entre ellos, al New York Times, publicación a través de la cual se declaró como una persona no binaria.

Durante la entrevista antes mencionada, Bella pidió que se le tratara con pronombres masculinos pues se siente más cómoda, sin embargo, también aclaró que está bien si alguna persona la identifica como ella, puesto que siempre se ha sentido cómoda con ambos géneros.

La actriz señaló que incluso para trámites legales prefiere considerarse como una persona no binaria, ya que el género no le interesa mucho y en sus propias palabras es "en gran medida solo una persona". Sin duda, con este mensaje Bella deja una gran lección sobre diversidad y respeto en la industria del entretenimiento.

