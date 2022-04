Belinda da más detalles sobre su personaje en la serie “Bienvenidos a Edén”

La cantante y actriz está por regresar a la pantalla/Foto: Vogue

Belinda finalmente está a poco más de un mes de hacer su regreso triunfal a la actuación con la serie “Bienvenidos a Edén”. La cantante y actriz de origen español de 32 años de edad le dará vida al personaje llamado África, y ella misma dió algunos detalles sobre el papel.

"Estoy feliz con esta nueva oportunidad, con este proyecto, con mis compañeros que he aprendido mucho de ellos, fue un rodaje maravilloso lleno de aventuras, tengo muchas ganas de que se estrene", comentó la actriz en una conferencia de prensa del proyecto.

"Mi personaje de África es la reina de la noche, a ella le encanta la fiesta, se siente muy segura en ese ambiente porque no quiere que la gente vea como realmente es. Se esconde detrás de la moda y de un estilo hermoso, es una mujer misteriosa que no deja que nadie se meta en su interior y en su corazón", agregó Belinda sobre la serie española de Netflix.

Belinda fue quien ayudó a crear a su personaje de “Bienvenidos a Edén”

Beli está lista para mostrar nuevamente su faceta de actriz/Foto: Radio Fórmula

La cantante de “Amor a primera vista”, ayudó en el proceso creativo del personaje de la nueva serie, pero marcó las diferencias que tiene con África. "Yo la sigo pensando y creando, a África no la puedes leer fácilmente, no sabes si es buena si es mala, la tienes que ir descubriendo de a poco”, mencionó.

“La llevo conmigo siempre, pero no me parezco a ella, hay que crear esas capas que tiene en su personalidad, a mí se me nota todo lo que siento y pienso", cerró la actriz.

Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, aunque Belinda será una de las protagonistas de “Bienvenidos a Edén”, lo que le dará aún más auge a su carrera profesional, en el lado personal aún se sigue recuperando después de que terminó su compromiso con el cantante Christian Nodal hace unos meses.

¿Cuándo se estrena “Bienvenidos a Edén”?

La nueva serie estrenará su primer capítulo el próximo 6 de mayo en Netflix. Aún no se sabe si va a publicar todos sus episodios o si va a estrenar de forma semanal. Además de Belinda, en el elenco de “Bienvenidos a Edén” también participan Amaia Aberasturi, Amaia Salamanca, Albert Baró, entre otros.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!