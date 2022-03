Beetlejuice 2 será producida por Plan B de Brad Pitt

Parece que es hora oficial la llegada de la tan esperada secuela de Beetlejuice . Un nuevo informe del boletín Hollywood Transom de The Ankler reveló que Plan B Entertainment, inc., la galardonada productora asociada con el actor Brad Pitt, está lista para producir Beetlejuice 2.

Se espera que tanto Michael Keaton como Winona Ryder repitan sus papeles como Beetlejuice y Lydia Deetz, respectivamente. Según los informes, el proyecto podría filmarse en el verano de 2022. Plan B ha producido una serie de películas clave a lo largo de los años, incluidas las ganadoras del Oscar Moonlight, The Departed y 12 Years a Slave.

Los informes y rumores en torno a una segunda película de Beetlejuice, la cual se rumoró sería protagonizada por Johnny Depp, han estado dando vueltas durante años, pero nunca parecieron llegar a buen término.

"No, ya sabes, curiosamente, [Burton] no me lo ha mencionado", reveló el compositor Danny Elfman en una entrevista de 2019 . "El último... hace un año, vi a Michael Keaton, y él mencionó 'Entonces, ¿haremos Beetlejuice 2 ?', y dije 'Bueno, sabes más que yo'. Y no he sabido nada al respecto desde entonces".

"Los proyectos estarán en desarrollo durante bastante tiempo". Elfman continuó. "Así que creo que es algo que ha estado en desarrollo durante algunos años, pero no sé dónde está en ese proceso. Siempre soy el último en escuchar, créanme. A menudo, escucho sobre sea cual sea la película que esté haciendo Tim, es un poco divertida, porque me llama y me dice 'Danny, estoy haciendo tal y tal película, ¿te gustaría participar?', y yo ya he leído sobre eso en Variety dos semanas antes. Así que no soy el primero en escuchar cosas, déjame decirlo de esa manera".

La nueva película ha tenido varios guionistas potenciales a lo largo de los años de su desarrollo, incluso en Just Beyond y Seth Grahame-Smith de The LEGO Batman Movie .

"Es divertido, cuando me reuní con Tim por última vez, y estamos hablando de hace cinco años en este momento, la razón por la que es tan difícil seguir adelante es porque a mucha gente le encanta y porque hay 10 millones de maneras. equivocarse en esa secuela y cuatro formas de hacerlo bien", explicó Grahame-Smith en una entrevista el año pasado.

La nueva película podría empezar a grabarse este verano del 2022.

"Es una aguja tan fina para enhebrar que ciertamente me gusta no haberlo conseguido allí, en el lado del guión. No enhebré la aguja. Hay cosas que fueron geniales y algunas ideas interesantes. Ciertamente me conmovió emocionalmente". a partir de eso y simplemente dijo: "Si sucede algún día, sucede".

"Michael Keaton es tan relevante como siempre y Tim Burton es tan relevante como siempre, pero tienes que tener a ambas personas entusiasmadas con algo para hacerlo", continuó Grahame-Smith. "No pude conseguirlo allí personalmente, como escritor, pero tal vez alguien más pueda" indicó respecto a la nueva película de Beetlejuice 2, la cual será dirigida por la productora de Plan B, de Brad Pitt.

