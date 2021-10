Batwoman, lanzan la vista previa de "Antifreeze"

The CW ha lanzado una vista previa de "Antifreeze", el próximo cuarto episodio de la tercera temporada de Batwoman.

Se espera que el episodio incluya aún más drama en la vida familiar de Ryan Wilder (Javicia Leslie), ahora que se ha conectado con su madre biológica, Jada Jet (Robin Givens), y su medio hermano, Marquis Jet (Nick Creegan).

Si bien Ryan dejó en claro en el episodio de esta semana que no quiere una relación con Jada, parece que Marquis quiere formar públicamente un vínculo con su nuevo hermano, algo que seguramente causará problemas.

"Si tuviera que decir siquiera cómo se sentiría [Ryan], lo primero que me gustaría saber es, '¿Por qué me dejaste?'", Dijo Leslie en una entrevista poco después del final de la temporada 2.

"Entonces, creo que siempre habrá ese pensamiento en la parte posterior de la cabeza de Ryan, pero creo que para saber que hay alguna persona con la que está relacionada con la sangre que todavía está viva y que pueda encontrar, creo que sería muy importante Creo que tener una madre, una relación madre-hija con alguien es muy importante para Ryan.

Entonces, sé que eso probablemente será una gran parte de su enfoque para la próxima temporada, averiguar si Alice está mintiendo. Y si Alice está diciendo la verdad, entonces averigüe dónde está su madre ".

Basado en el título, el episodio también continuará con la historia centrada en Mr. Freeze de esta semana, en la que el Bat Team rescató a una Nora Fries mayor y a su hermana de un grupo de criminales que buscaban la tecnología criogénica del Sr. Freeze.

Queda por ver cómo se desarrollará eso, aunque el episodio terminó con otra sorprendente nota centrada en Bat, con Mary Hamilton (Nicole Kang) atrapada por una de las vides de Poison Ivy después de reunirse con Nora y su hermana.

La sinosis de Batwoman

THE FREEZE OUT - Cuando Ryan (Javicia Leslie) aparece en la lista "30 Under 30" de Gotham, Luke (Camrus Johnson) se preocupa por cómo la participación de Marquis (Nick Creegan) en la creciente popularidad de Ryan como director ejecutivo interino de Wayne Enterprises aterrizará con Jada (Robin Givens ).

Mary (Nicole Kang) regresa de una noche de fiesta sin sentirse bien, mientras que las alucinaciones de Alice (Rachel Skarsten) se hacen más fuertes. Y cuando la hermana de Sophie (Meagan Tandy), Jordan (estrella invitada Keeya King), desaparece, ella y el equipo Bat se dan cuenta rápidamente de que el arma perdida de Freeze no ha sido contenida por completo. Holly Dale dirigió el episodio escrito por Daniel Thomsen ".

